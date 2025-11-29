PortadaSociedad

Balcarce : Fueron confirmados tres casos de tos convulsa en menores

La Dirección de Salud Familiar y Comunitaria y el área de Epidemiología comunican a la población que fueron confirmados tres casos de Coqueluche (tos convulsa) en menores residentes en Balcarce.

Desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” y la dependencia señalada en primer término existe un protocolo de actuación ante eventuales casos de Coqueluche, de modo que se han iniciado las acciones que allí se establecen para su control y evitar su propagación.

Se trata de una enfermedad contagiosa, que se transmite por vía respiratoria, prevenible por vacunas y que afecta principalmente a la población infantil. El sistema de salud se encuentra alerta ante esta situación. Cada uno de sus actores está llevando adelante las acciones necesarias para su control.

Es importante comunicar a la población respecto de la importancia de completar los esquemas de vacunación, tener las libretas actualizadas, dado que el modo principal de evitar que este tipo de enfermedades se disemine es cuando la mayor proporción de habitantes se encuentran con las vacunas actualizadas.

Se solicita mantener la calma, por lo que se continuará informando y actualizando sobre la situación epidemiológica. El esquema de la vacuna para prevenir el Coqueluche es el siguiente: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, ingreso escolar (primer refuerzo) y 11 años (segundo refuerzo).

