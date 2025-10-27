General Guido: El intendente Carlos Rocha anunció medidas de ajuste económico para priorizar sueldos y servicios esenciales

El Municipio de General Guido emitió un comunicado en el que informó, la compleja situación económica que atraviesa el país y al impacto de las políticas de reducción del gasto público, se han implementado medidas de priorización de recursos para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y el cumplimiento de las obligaciones salariales. se reducirán las horas extras, se procederá a una revisión de los gastos generales y habrá un recorte del 10% en los sueldos de los funcionarios del Departamento Ejecutivo (incluido el jefe comunal) y de los Cargos de Ley…