PortadaSociedad

CONFEMECO manifestó su pleno rechazo a la teleconsulta como sustituta del acto médico presencial

En contra de la mercantilización de la Salud

A través de un comunicado, el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, (en representación de los Colegios y Consejos Médicos de todo el país) expresó su “categórico rechazo a la teleconsulta médica entendida como el sustituto del acto médico presencial”.

Así, destacando que “la medicina no puede ser comprendida como un trámite virtual de consumo masivo” el documento en cuestión reafirmó que la atención presencial “es el pilar fundamental que garantiza calidad, ética y humanidad en la sagrada atención de los pacientes”. En esta línea, las autoridades de CONFEMECO señalaron que “pretender reemplazarla por una pantalla mediante, significa degradar y banalizar nuestra profesión, poniendo en riesgo la salud de la población”.

Además, en el comunicado se denunció que, detrás de la promoción de la teleconsulta como modalidad alternativa, “se esconden intereses económicos de corporaciones financieras, tecnológicas y prestadoras de salud, que buscan reducir costos a expensas de la calidad asistencial, precarizar la tarea del médico y mercantilizar la salud de los argentinos”.

Asimismo, se señaló que “la teleconsulta puede considerarse como una herramienta complementaria, útil en ciertos casos de seguimiento o de interconsulta entre profesionales”, aunque se rechazó de manera contundente que la misma pueda ser impuesta como modelo de atención, debido a que: “Niega el valor insustituible de la anamnesis directa y el examen físico correspondiente; aumenta los riesgos de diagnósticos erróneos y consecuentemente tratamientos inadecuados; rompe el vínculo humano imprescindible que constituye la base de la confianza en la relación médico paciente; transforma el derecho a la salud en un simple servicio de mercado; el paciente no puede conocer en forma fehaciente si el operador detrás de la pantalla es un profesional de la medicina debidamente certificado y habilitado para ejercer”.

Finalmente, reivindicando a la atención médica presencial “como un patrimonio ético, científico y social”, desde CONFEMECO se convocó a las autoridades nacionales y provinciales, “a no permitir que la salud se convierta en un negocio de características deshumanizadas”.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Karina Milei retiró la medida cautelar que impedía reproducir los audios

Política EconomiaPortadaSociedad

Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

Política EconomiaPortada

El Gobierno propuso eliminar el régimen de Zona Fría que incluyó a más de 3 millones de hogares en el subsidio al gas

Política EconomiaPortada

“Ay Milei… ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!”: Cristina Kirchner destrozó el discurso presidencial

Política EconomiaPortada

El Gobierno autorizó el traspaso de más de 5000 metros de vías a una empresa privada

PortadaSociedad

La Provincia firmó un convenio para capacitar en vasectomía sin bisturí en hospitales públicos

Política EconomiaPortada

Milei: “Entendemos que muchos argentinos aún no perciban el éxito de la gestión”

PortadaSociedad

Sarampión: Argentina adelanta a los 18 meses la segunda dosis de la vacuna

Política EconomiaPortada

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno anunció que va a promulgar la ley, pero no la aplicará

Portada

Zárate: un hombre murió atragantado durante una cena familiar

PortadaSociedad

Un alumno de 13 años se descompensó y murió durante una clase de Educación Física en Carlos Paz

PortadaSociedad

Condenan a dos agentes penitenciarios a indemnizar a una compañera de trabajo por difundir sus fotos íntimas

Mostrar más