Milei inauguró la campaña bonaerense con una foto en La Matanza junto a sus candidatos

El Presidente se tomó una foto en La Matanza con los cabezas de las listas que lucharán en los comicios del 7 de septiembre.

bonaerense de La Libertad Avanza con una foto junto a sus candidatos y su hermana Karina en un baldío de Villa Celina, en el partido de La Matanza. El mandatario y los que lo rodean sostienen una pancarta con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, que es el slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria.

En una decisión polémica, la bandera alude al “Nunca Más”, la frase que refiere a los desaparecidos en la última dictadura.

Así, con fuertes críticas a lo que denominan “el curro” de los derechos humanos, La Libertad Avanza y el PRO lanzaron la campaña de cara a los comicios del 7 de septiembre, en primera instancia, y con las nacionales del 26 de octubre como parada final.

Polarización
El asesor presidencial Santiago Caputo aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional. Para eso, coordinaron como primera actividad el retrato de presentación de los ocho representantes junto al libertario en territorio adverso, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Integran la imagen en las tierras del intendente Fernando Espinoza los cabezas de listas Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Completan el retrato el diputado y candidato para las nacionales, José Luis Espert; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para competir en las nacionales; y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Todos los referentes, incluso los amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio.

Rápidamente, en el campamento del PRO aclaran que se trata del nombre del frente que los nuclea.

Pese a ser una elección provincial, el accionar es estratégico: como el cronograma electoral apremia, la campaña para competir por los lugares en la Legislatura Bonaerense estará unificada camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

“Trabajarán en conjunto”
En paralelo al retrato, ambos espacios difundieron en redes sociales el comunicado con el que oficializan el entendimiento electoral para octubre.

“Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidad a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023”, indicaron ambas fuerzas.

Minutos después de la viralización de la presentación del equipo bonaerense, el Presidente publicó un mensaje en sintonía desde sus redes sociales: “Kirchnerismo vs Libertad”.

Ese fue el slogan que le dio la victoria al vocero presidencial, Manuel Adorni, en los comicios porteños de mayo.

