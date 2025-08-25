CONFIRMARON QUE EL HOMBRE HALLADO EN LA RUTA 11 TENÍA UN DISPARO EN LA CABEZA

Investigan la muerte de un hombre encontrado en una alcantarilla de la Ruta 11.

En el mediodía del domingo, pescadores que recorrían la zona del kilómetro 168 de la Ruta 11, en el límite entre Chascomús y Castelli, realizaron un macabro hallazgo: el cuerpo de un hombre dentro de una alcantarilla.

De acuerdo a las pericias practicadas, la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. Más tarde fue identificada como Juan Oscar Zarantonello, de 69 años, con domicilio en la ciudad de Chascomús.