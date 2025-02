Adorni y el CriptoGate: “No hay ningún funcionario a quien aplicarle la guillotina”

El vocero presidencial aseguró que en el entorno de Javier Milei “somos es gente honesta, honorable y que hacemos todo para lograr nuestro norte que es una Argentina mejor”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que haya funcionarios que pidan “coimas para ver al Presidente”, consideró “insultante” la consulta y aseguró que “no hay nadie a quien aplicarle la guillotina” por la criptoestafa que difundió Javier Milei en X. En tanto, acerca de la polémica por el momento en el que Santiago Caputo interrumpe la entrevista a Milei, afirmó que el Presidente le dijo a su asesor que “no era necesario”

“No hay nadie a quien aplicarle la guillotina”, respondió Adorni a la consulta de un periodista, y agregó: “¿Vos vas por la vida aplicando la guillotina porque sí? Nosotros no”.

“Más allá del show periodístico, si hay algo que somos es gente honesta, honorable y que hacemos todo para lograr nuestro norte que es una Argentina mejor”, remarcó el portavoz del jefe de Estado este martes en su habitual conferencia de prensa e insistió: “Esos planteos son insultantes”.

“Santiago, esto fue innecesario”

Más temprano, Adorni habló con Antonio Laje en A24 sobre la entrevista de Javier Milei y Jonatan Viale en TN que se viralizó en redes sociales por la aparición del asesor Santiago Caputo cortando una respuesta sobre la situación judicial alrededor del escándalo cripto.

Al respecto, Adorni indicó que el propio Milei indicó que fue un error la interrupción de su asesor estrella. “El Presidente estaba hablando de su cuenta personal de Twitter. Con Jonatan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial o quién lo iba a acompañar en el proceso judicial. El Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona, del Ministerio de Justicia. No está en lo fino jurídico. Equivocado en mi parecer y en el parecer del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista”, indicó.

“Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Cuando terminó la nota, el Presidente le dijo ‘Santiago, esto fue innecesario’”, aclaró Adorni.

Según el vocero, la interrupción responde a una falta de experiencia en el tipo de entrevistas en vivo. “Santiago habitualmente no está en las notas, entonces, tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada“, se defendió el portavoz.

Luego, Adorni hizo hincapié en la viralización que tuvo ese fragmento en las redes sociales. “Obviamente en las redes te suben el clip de cuando se corta la nota. Pero cuando ves los 3 minutos del contexto fue simplemente eso, para no confundir a lo que se dedica el ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia. No pasó más que eso”, sentenció.