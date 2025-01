El Gobierno busca que se puedan instalar centros de carga de autos eléctricos en cualquier parte

Derogaron una norma de la época de Alberto Fernández que imponía restricciones para esto. “Como en tantas otras cosas, la regulación destruía la actividad que venía a regular”, destacó el ministro Federico Sturzenegger.

El Gobierno nacional derogó una norma que imponía restricciones para la instalación de centros de carga de autos eléctricos, con lo cual apunta a la creación de nuevos oferentes y que, de ese modo, los vehículos puedan ser cargados en lugares que no sean solo estaciones de servicio.

Lo hizo a través de la resolución 22/2025 de la Secretaría de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y que deroga la Resolución 817/2023 que había emitido el gobierno de Alberto Fernández, que creó el Registro Nacional de Infraestructura de Carga de Vehículos Eléctricos (VE) y Vehículos Híbridos Eléctricos (VHE).

En los considerandos de la resolución, se afirma que “pese a los objetivos planteados, la implementación del mencionado Registro ha generado cargas administrativas y burocráticas innecesarias afectando tanto la utilización eficiente de los recursos públicos como el ejercicio pleno de la actividad económica, obstaculizando así el desarrollo de la electromovilidad”.

Y se considera “que resulta imperativo desburocratizar y simplificar los procesos administrativos, en línea con las políticas nacionales de reducción de la intervención estatal que no aporten beneficios sustanciales al interés general, permitiendo que los sectores productivos operen sin restricciones”.

En línea con la rebaja de aranceles

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, destacó por su parte que esta medida va en línea con la rebaja de aranceles para la importación de autos eléctricos.

“El ministro @LuiscaputoAR anunció ayer una baja en los aranceles de importación de vehículos eléctricos que facilita el acceso a un automóvil. Sin embargo, para que la medida sea exitosa necesitamos una buena red de abastecimiento de electricidad para dichos vehículos. Por suerte la resolución 22/25 de la @Energia_Ar, con firma de @MCtettamanti, que deroga la resolución 817/23 del kirchnerismo, viene a resolver este tema”, afirmó.

Y continuó: “La norma derogada es un buen ejemplo de cómo la regulación tiende a matar a las pymes y al emprendedurismo. Con los vehículos de combustión interna vas a un lugar a cargar, pero con los vehículos eléctricos es al revés: cargás en los lugares adonde vas. Los vehículos eléctricos se cargarán cuando comés en un restaurant o vas al supermercado. Vas a hacer algo a algún lugar y aprovechas el tiempo allí para recargar tu vehículo. Por eso es importante que cualquiera pueda instalar dispositivos de carga. Y para estos negocios proveer la carga va a ser una manera de atraer clientes”.

Luego aprovechó para referirse sarcásticamente al expresidente: “La 817/23 del radioactivo @alferdez (no hay cosa, parece, que no haya contaminado o destruido) justamente impedía esto”. “Al instaurar un engorroso registro y un cúmulo de obligaciones -prosiguió- hacía que ningún negocio pudiera, en la práctica, ofrecer dicho servicio. A la postre era una resolución hecha a la medida de las petroleras, que sí iban a poder cumplir todas esas onerosas obligaciones. Pero una estación de servicio es el único lugar donde NO querés cargar un auto eléctrico”.

“Así, como en tantas otras cosas, la regulación destruía la actividad que venía a regular. Identificar y desarticular este tipo de dislates son los que tenía en mente el presidente @JMilei al crear el @MinDesreg_AR”, insistió Sturzenegger.

En su extenso posteo en X, el ministro cerró: “La resolución 22/25 de @MCtettamanti lisa y llanamente deroga la 817/23, con lo que la actividad de carga de autos eléctricos pasa a ser una actividad plenamente desregulada. Y con una red barata y extensa de cargadores será verdaderamente posible para un cliente elegir un vehículo eléctrico”.