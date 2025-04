Milei cruzó a Macri por sus dichos sobre la “compra de dirigentes”: “Que traiga las facturas”

El mandatario aseguró que pese al rechazo de “un grupo minúsculo del PRO”, el acuerdo en PBA “marcha muy avanzado”.

El presidente Javier Milei rechazó los dichos del titular del PRO, Mauricio Macri, que afirmó que los dirigentes que abandonaron las filas de su espacio para desembarcar en La Libertad Avanza “fueron comprados”: “Que traiga las facturas y que las muestre”. Además, el primer mandatario aseguró que el acuerdo en la provincia de Buenos Aires “marcha muy fuerte”.

“Que traiga las facturas, que la muestre, qué querés que te diga”, sostuvo el mandatario en declaraciones a A24, junto al economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes y a quien este jueves le entregará un premio Honoris Causa.

El jefe de Estado cruzó así al líder de Juntos por el Cambio, quien aseguró el miércoles en Mar del Plata que los dirigentes del PRO “que tenían precio ya fueron comprados”, y destacó que los que quedaban “tienen valores”.

Por su parte, Milei aclaró: “Puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quieran el acuerdo, pero en la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte”. Insistió en la necesidad de sellar una alianza electoral con los referentes del PRO que quieran ir en unidad con La Libertad Avanza.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, planteó: “No tengo ninguna duda de que entre ‘el profe’ (José Luis) Espert, ‘el colo’ (Diego) Santilli y Cristian Ritondo se van a poner de acuerdo, con el armado de (Sebastián) Pareja y los Menem, para armar una estructura super competitiva para arrebatarle la provincia al soviético, al comunista y bolchevique”. El libertario insistió, en esa línea, en calificar de “liliputiense comunista” al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Un ministro que distribuye el juego”

En otro pasaje de la entrevista, destacó el rol de Guillermo Francos frente a la Jefatura de Gabinete al revelar que su asunción al cargo fue “libertadora” dado que “se convirtió en un ministro que distribuye el juego”, aunque ubicó por encima del organigrama de importancia al asesor presidencial, Santiago Caputo, al remarcar que el control previo a su visado final lo realiza el consultor.

“Hay un control político con Guillermo Francos, una segunda con Santiago Caputo y el que mete el gancho final soy yo”, explicó.

Por otro parte aseguró que su Gobierno “es el más reformista” de los últimos tiempos, y postuló que “aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad”.

“La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia”, expresó.

“La economía viene creciendo”

El Presidente también abordó temas económicos y destacó el plan del Gobierno. “El salario real no para de crecer, está muy por encima de los niveles de cuando llegamos. Hicimos el ajuste, no nos hundimos en una recesión. El ajuste es popular porque baja la inflación. Nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos, sino bajando gastos. Los logros son impresionantes y se hicieron con las ideas de la libertad”, planteó.

A su vez, Milei volvió a utilizar una particular metáfora para describir el rumbo de la economía: “Viene creciendo como pedo de buzo”.

Además, rechazó las críticas vinculadas a las estadísticas que grafican un freno en el consumo: “Es falso, está volando”. En esta línea, atribuyó las cifras oficiales a un cambio de hábitos: “Hoy te comprás muchas cosas por Mercado Libre. Habría que mirar esos balances y vas a ver los niveles, los números son tremendos”. “Cambió la modalidad, el consumo está mucho más sólido”, concluyó.

Honoris Causa

Esta tarde, Milei disertará en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y le entregará el premio Honoris Causa a Jesús Huerta de Soto, uno de los economistas que más idolatra.

Se espera que el Presidente brinde un discurso con eje en “la libertad” y en la trayectoria de Huerta de Soto. El economista español es doctor en Derecho y Económicas, posee cuatro doctorados y es conocido por haber escrito múltiples ensayos, además de la tesis “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”.