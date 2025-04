A preparar los paraguas: media provincia de Buenos Aires, en alerta amarilla por tormentas

Una amplia franja del territorio bonaerense, del noroeste a la Costa Atlántica, está bajo advertencia por lluvias, tormentas y posible caída de granizo.

Mientras la provincia de Buenos Aires disfruta un clima con temperaturas un poco más altas de lo habituales, se espera que esta noche lleguen las lluvias a gran parte del territorio, lo que además hará que baje el termómetro. Así, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en una franja que va del noroeste bonaerense a toda la Costa Atlántica, desde el Partido de la Costa a Lobería.

Cuando se mira el mapa, solo quedan afuera de esta advertencia Bahía Blanca y el sudoeste, y todo el noroeste, AMBA incluido.

Según el SMN, las áreas afectadas por la alerta amarilla sufrirán “lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes”, las que “podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 60 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos”.

El servicio meteorológico prevé en esas zonas “precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Las recomendaciones habituales del SMN para estos casos son:

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.