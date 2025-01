Diputados debatiría la suspensión de las PASO el miércoles 6

El oficialismo se reunió por una hora con referentes de la mayoría de los bloques de la Cámara baja. Acordaron fechas para el inicio del trabajo en las comisiones para dictaminar sobre los temas de extraordinarias. Ficha limpia quedaría para una vidriosa segunda reunión.

En búsqueda de destrabar el inicio de las sesiones extraordinarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, secundado por el jefe de bancada libertaria, Gabriel Bornoroni; la neuquina Nadia Márquez; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, encabezó la reunión con los referentes de la oposición con la que hay diálogo para acordar un plan legislativo del tratamiento de la suspensión de las PASO, ficha limpia y los proyectos penales que cuentan con despacho del Cuerpo.

Respecto de las PASO, el oficialismo ya admite que comienza a alejarse de la idea original de eliminarlas y tras esta reunión toma fuerza la posibilidad de una suspensión con el acompañamiento de los aliados y dialoguistas.

Terminada la reunión de este martes, a la que no asistieron representantes del Pro, el presidente del bloque aliado del MID, Oscar Zago, conversó con los medios de comunicación presentes y confirmó que “hay consenso para la suspensión de las PASO, no así para la eliminación”. Del mismo modo, adelantó que la idea es reunirse en plenario de comisiones y dictaminar los días 4 y 5 de febrero, para llevar el tema al recinto el miércoles 6.

El exjefe de bancada libertaria se mostró optimista de lograr el quórum en una sesión para el día 6, pero también dejó abierta la posibilidad de que haya una nueva reunión con los dialoguistas para el próximo lunes, donde se puedan terminar de definir los detalles. Asimismo, planteó que los proyectos de juicio en ausencia y el de reiterancia y reincidencia podrán estar en la convocatoria de la primera sesión.

Respecto al proyecto de ficha limpia, Zago aseguró que la idea del oficialismo “es tener listo” el dictamen para llevarlo a una sesión en la semana del 11 de febrero. Este proyecto, al igual que el anterior, cuenta con el apoyo de varios integrantes dialoguistas.

Del mismo modo, consideró la posibilidad de que el proyecto de ley de compensación e índice de actualización de quebrantos llegue con dictamen a la semana de la segunda sesión en la Cámara de Diputados.

Tal cual había adelantado parlamentario.com, hubo asistencia de casi todas las bancadas a esta reunión definida por algunos como de “pre labor parlamentaria”. Salvo UP y la izquierda más el bloque Pro, que sí había asistido la semana pasada a la Casa Rosada: Miguel Pichetto estuvo en representación de Encuentro Federal junto al cordobés Oscar Agost Carreño, que la semana pasada habían advertido que solo participarían de las reuniones si eran en el seno del Palacio Legislativo. Misma postura adoptó Pablo Juliano, titular del bloque Democracia para Siempre.

Respecto de la reunión de este martes, Juliano se manifestó “un tanto decepcionado” porque “vemos cómo hay todo un artilugio. Se colocó en el temario lo de ficha limpia, pero en realidad no hay ninguna vocación ni ninguna voluntad de que esto termine prosperando”. Según Juliano, “nos proponen postergar el tratamiento de ficha limpia, dejarlo postergado después del tratamiento primero de la eliminación de las PASO. Evidentemente, hay sólo una búsqueda electoralista, una agenda más de casta que de otra cosa”.

Dudas por ficha limpia

“¿Esto quiere decir que el Gobierno lo único que tiene como prioridad, y se lo han expresado recién, es la eliminación o suspensión de las PASO?”, preguntó un periodista a la salida de la reunión a lo que el diputado Juliano contestó: “Sí, sí. En realidad nos dijeron y nos confirmaron que estarían en condiciones de poder dejar postergado todo el resto de los temas y que su vocación sería solamente poder avanzar en la discusión de las PASO, discusión que nosotros entendemos que el 1° de marzo tranquilamente se puede dar. No urge al Parlamento, sin embargo, no tener presupuesto, no tener un montón de herramientas, no tener previsibilidad para los que están cosechando, sembrando, exportando, es para nosotros más trascendental que las prioridades que tiene el presidente de la Nación”.

Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Mariano Campero representaron al bloque radical; Maximiliano Ferraro, a la Coalición Cívica; los misioneros Daniel Vancsik y Carlos Fernández, a Innovación Federal; Oscar Zago, al Movimiento de integración y Desarrollo; el tucumano Agustín Fernández a Independencia; la sanjuanina Nancy Picón a Producción y Trabajo; Osvaldo Llancafilo al Movimiento Popular Neuquino; la tucumana Paula Omodeo al monobloque Creo; José Garrido a Por Santa Cruz; y la mendocina Lourdes Arrieta a Las Fuerzas del Cielo.

“Avanzaremos en el análisis y tratamiento de suspensión o eliminación de las PASO para este año 2025”, planteó el neuquino Llancafilo a la salida de la reunión, afirmando que “hay consenso inicial de avanzar con el análisis y tratamiento ficha limpia”.

Consultada una encumbrada fuente del Pro, aclaró a parlamentario.com que no estuvieron este martes porque ya había asistido Cristian Ritondo la semana pasada a la Casa de Gobierno para hablar sobre las extraordinarias.

Parlamentario.