Francos se mostró optimista por la eliminación de las PASO: “Creemos que podría haber acuerdo, pero vamos a conversarlo”

El jefe de Gabinete se reunirá a las 15 de este martes con bloques aliados. Así, anticipó que lo mismo hará la próxima semana con senadores. ¿Qué dijo sobre el faltazo de Miguel Pichetto al encuentro de esta tarde?

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunirá esta tarde en Casa Rosada con los jefes de bloques dialoguistas de Diputados para avanzar en las negociaciones respecto de los temas a tratar en extraordinarias y se mostró optimista por la eliminación de las PASO: “Creemos que podría haber acuerdo, pero vamos a conversarlo”.

El encuentro en Balcarce 50 será a partir de las 15 a donde arribarán los jefes de bloque Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo De Loredo (UCR), Oscar Zago (MID), el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y Lisandro Catalán vicejefe de Francos.

Respecto de la ausencia de Miguel Ángel Pichetto, titular de Encuentro Federal, Francos opinó: “Me llamó por teléfono para decirme que prefería no concurrir a la Casa de Gobierno. Yo creo que por el tema de no quedar como mezclado, como que es un bloque próximo”.

En esa línea, el funcionario nacional precisó: “Ellos tienen un bloque con distintas posiciones internas. Pero bueno es una cuestión de ellos. Si quieren participar, bien. Si no quieren participar de estas conversaciones preliminares allá ellos”.

“Todos los temas que integran el temario de extraordinarias son importantes. Ahora, si me pregunta qué temas elegiría yo para poder tratar, los más importantes con reformas penales entre ellos reiterancia, juicio en ausencia y después el tema de ficha limpia”, argumentó en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre el proyecto de ficha limpia contó: “Se viene discutiendo y ha tenido varios proyectos durante varios años en el Parlamento y no han sido aprobados. En noviembre trato de aprobarse y uno hubo quórum, nos achacaron a nuestro espacio no haber dado quórum y la verdad es que no éramos nosotros los que debíamos dar quórum, eran varios bloques porque con nuestros diputados no se alcanzaba el quórum. Pero en la política pasa eso de intentar culpar al otro por no haber conseguido cosas que tampoco obtuvo quien las cuestiona”.

“La intención es que el presidente tenía toda la decisión política para llevar a cabo este proyecto. En su momento habló con la diputada Silvia Lospennato. Les encargó a juristas trabajar en el proyecto. También participó Luis Petri porque cuando era diputado había presentado un proyecto de ficha limpia. Así que finalmente se envió el proyecto al Congreso de manera comprensiva”, informó.

Francos afirmó que “hay un tema que a nosotros nos interesa mucho y por eso estamos iniciando todos los trámites correspondientes al proceso electoral de este año y es el tema de las PASO. Creemos que las PASO no han servido para solucionar los problemas que plantean los políticos. Es decir, se pone a la ciudadanía a querer solucionar los problemas que los políticos que no han sido capaz de poder proponer sus candidatos conforme a sus estatutos”.

“Esto nos parece una carga para el ciudadano y tiene un costo muy alto para el Estado y la burocracia pública y judicial que no se justifica. Por eso proponemos su eliminación y sobre esto sabemos que hay un debate y cada partido mira sus conveniencias políticas circunstancial y buscamos tener apoyo para su eliminación”, argumentó.

Respecto del encuentro que encabezará esta tarde con jefes de bloques aliados, Francos aseguró que servirá para “analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento en extraordinarias de estos temas”.

“Saber si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos acuerdo y posibilidades de mayoría y en cuáles no. Nosotros somos una minoría parlamentaria muy marcada, por lo cual necesitamos acuerdos con otros espacios políticos como lo hemos hecho para sacar leyes importantes como la Ley Bases”, puntualizó y sintetizó: “Es entender en qué situación estamos con estos temas para poder avanzar en estos días”.

“Creemos que hay acuerdo en los temas penales, pero hay algunos como PASO donde creemos que podría haber acuerdo, pero vamos a conversarlo con la oposición más fuerte y bloques amigos. Poder analizar si ellos creen que hay posibilidad de trabajar en este sentido. Yo creo que sí, porque con los resultados que hay desde su vigencia, no hubo mucho resultado para tanto gasto de 150 millones de dólares habiendo tantas necesidades en el país”, expresó.

En ese contexto, el ministro coordinador adelantó que “ya hay conversaciones” con los senadores de bloques aliados, pero supone que habrá un encuentro la semana próxima.

“Supongo que nos vamos a juntar la semana que viene porque las sesiones extraordinarias duran hasta el 20 de febrero, con lo cual todavía tenemos 3 semanas para poder trabajar en eso. Tal vez la semana próxima podamos juntarnos con senadores para ir analizando. Ya he conversado con algunos de ellos para ver cómo estamos”, anticipó.

El encuentro se dará a días de que el Ejecutivo nacional formalizó el llamado a sesiones extraordinarias para debatir siete proyectos de ley, entre los que se destacan la eliminación de las PASO y Ficha Limpia, una iniciativa que generó un diferendo con el PRO y ahora el oficialismo aspira a debatir con algunas “mejoras” que eviten eventuales discrecionalidades.

A través de la publicación del decreto 23/2025, Gobierno convocó al Parlamento a retomar sus actividades entre el 20 de enero y el 21 de febrero.

El llamado, que lleva la firma del jefe de Gabinete, incluye los siguientes proyectos a tratar: la “Ley Antimafia”, modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de Reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.