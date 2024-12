Desregulaciones, reforma laboral, privatizaciones y no más de seis impuestos, las metas para 2025

El presidente Javier Milei trazó sus objetivos para el año que comienza esta semana. Lo hizo en una entrevista en la que, además, habló de logros de gestión y del armado político.

“Vamos a seguir quitando regulaciones. Este año subimos 70 puestos en libertad económica. Pasamos del lote de los peores 35 al medio. Y solamente aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes. Las vamos a ir sacando en la medida en que nos permita el Congreso. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos”.

Esas son las metas del presidente Javier Milei para el año que comenzará a mediados de esta semana. “¿Todo en 2025?”, le preguntaron. “Sí, son las cosas que estamos impulsando en 2025”, reafirmó el mandatario libertario.

Este domingo la revista Forbes Argentina publicó la versión completa de su entrevista con el Presidente. Días atrás, un adelanto de esa charla generó repercusiones en el armado político de cara a las legislativas 2025. “En las elecciones iremos juntos en todos los distritos o si no separados; trampas al electorado, no”, dijo Milei respecto de un armado conjunto con PRO.

“Claramente soy un outsider”, aceptó Milei en la entrevista. “Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que pasaron cosas. Vino la persecución del gobierno de Alberto Fernández. Me vi cercenado en la expresión y con las consecuencias que tenía para mi flujo de fondos y entonces me tuve que involucrar”, describió Milei, quien recordó cuál fue el día que tuvo la certeza de que iba a llegar a la Presidencia: “El día que hicimos el sorteo de la dieta de Diputados, en Mar del Plata, nos encontramos que en las escalinatas del Costa Galana se habían juntado más de 10.000 personas. Mi hermana dijo: ‘Vas a ser presidente’. No le erró”.

Cumplido ya un año de Gobierno, “hicimos lo que prometí en la campaña: bajar la inflación, que la economía se libere de tantas restricciones, reformas estructurales y terminar con la inseguridad, y en lo internacional, alineamiento con Estados Unidos e Israel. Desde el plano de la política económica hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad (5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central). El equilibrio en el fisco lo alcanzamos el primer mes. En el balance del Banco Central, al sexto mes eliminamos el cuasi fiscal. Eso no estaba en los libros de nadie y hoy es motivo de admiración del mundo”, enumera Milei, y sigue: “Al mismo tiempo, sobreajustamos para dar contención social, y mientras que en el gobierno anterior se llenaban la boca hablando de los pobres y cubría el 50% de la canasta básica alimentaria, hoy cubrimos el 100%. Terminamos con los piquetes y los intermediarios de la pobreza, redujimos el Estado a ocho ministerios, eliminamos secretarías y subsecretarías, e hicimos una reforma estructural ocho veces más grande que la que hizo (Carlos) Menem”.

Sobre la inflación, Milei explicó que “servicios está impactado muy fuertemente por los ajustes tarifarios”. “Estamos arreglando el desastre que dejó el kirchnerismo de haber utilizado las tarifas en sentido político para tratar de pisar la inflación. En ese contexto, bienes vendrían con una inflación en torno al 1%, 0,9%, con lo cual también venimos en deflación. En términos de alimentos y bebidas, estás en 0,9%, una deflación mucho más profunda”.

Después de definir a la Convertibilidad de Domingo Cavallo como “el programa económico más exitoso de la historia argentina”, Milei no titubeó: “Este programa es mejor y mucho más consistente porque está construido desde el equilibrio fiscal. Además, lo logramos sin una hiperinflación previa, sin una expropiación tipo de Plan Bonex, no hicimos controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y recomponiendo tarifas”.

Promesa a cumplir, la salida del cepo. “En la medida que repitamos otro mes con inflación en torno al 2,5% mensual, habilita que pasemos a bajar el crawling peg al 1% y ahí vamos a tener una inflación objetivo de 1,5%. Si eso persiste, estamos en condiciones de ir a una parte vinculada ya a la flotación limpia, y si resolvemos el problema de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir el cepo”. Pero, advierte Milei, “se tienen que cumplir esas tres metas”.

En la entrevista, el Presidente fue consultado por el atraso cambiario, con la salida de turistas argentinos al exterior como ejemplo. “Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no. En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina”.

Pero ante la insistencia periodística, Milei respondió. “Sobre esa discusión concreta, primer punto: una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas. Argentina en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones. Otro indicador de atraso cambiario es que lo cubrís con endeudamiento. Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones. Y otra forma es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés. Recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%. Por lo tanto, no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria”.

Para Milei, “todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen”, y apuntó nuevamente a los “econochantas, de un nivel de mediocridad exasperante”. “Es un conjunto de brutos que no están dispuestos a pensar en algo distinto más allá de un gráfico en el que es muy tendencioso dónde cortás la serie, ignora que tenés períodos fuertes de apreciación consecuencia de si ganás o no credibilidad. Aparte de que cuando decís que el tipo de cambio está atrasado, quiere decir que conocés el tipo de cambio de equilibrio”.

En tren de economía, Milei planteó como un objetivo de su gestión alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual no implicaría abandonar el Mercosur: “No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos”.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Milei dijo que con su ministro de Economía, Luis Caputo, tiene “un vínculo simbiótico”. “Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es ‘Toto’ Caputo, sino que además es un excelente ser humano, y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo”.

Y otro ministro mencionado fue el Desregulación y Transformación del Estado: “El ministerio de Federico Sturzenegger -que también es maravilloso- saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado. Esa fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda”.

Jubilaciones, pobreza, salarios

El Presidente insistió en la mejora de las jubilaciones y puso en contexto. “Hoy las jubilaciones son más altas que las que recibimos y en dólares más que duplicaron. Esto es muy importante porque venimos bajando la pobreza de manera sustancial, lo que pasa es que en Argentina se mide de manera semestral. Cuando tenés un indicador creciendo y ponés el promedio, evidentemente el dato punto está por encima del promedio. Esa es una forma de ocultar la bomba que nos dejaron. No estaba sincerada”.

Y en esa línea, siguió: “Hace más de seis meses que los salarios no solo le vienen ganando sistemáticamente a la inflación minorista, sino que le vienen pasando por arriba a ‘Alimentos y bebidas’. La pobreza va a seguir cayendo. Erradicamos el peor impuesto que hay para los vulnerables, la inflación. La otra forma de seguir bajando la pobreza es generando crecimiento económico. Argentina tocó piso en marzo/abril y a partir de ahí la tasa de crecimiento implícita a hoy sería 10%”.

Elisa Carrió

En la entrevista, al momento de plantear diferencias con sectores opositores, Milei apuntó también contra Elisa Carrió. “Los kirchneristas eran cavernícolas. Literalmente. Querían controlar los precios mandando matones a los supermercados (…) Pero en Juntos por el Cambio, la monumental ignorante de Carrió es la responsable de la Ley de Góndolas, que es una suerte de control de precios. La diferencia es que, mientras que el kirchnerista te mandaba los matones, los cobardes tipo Carrió o (Alfonso) Prat Gay te mandan a las fuerzas de seguridad, para no tener que hacerlo ellos, pero a los efectos prácticos es lo mismo. Es grave”.

“La casta”

En el cierre de este 2024, cumplido ya un año de Gobierno, a modo de balance, Milei planteó que, a tono con sus promesas de campaña, fue “la casta” la que pagó el costo del ajuste: “Pulverizamos la inflación, que era una promesa de campaña, y la cumplimos. El ajuste recayó sobre la casta -es mentira que cayó sobre la gente-, porque cuando cortamos la obra pública, les pegamos a los chorros de los políticos. Cuando vamos por una reducción de las transferencias discrecionales de las provincias, es a la casta. Cuando bajamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, se lo sacamos a los bancos. Cuando bajamos los ministerios de 18 a 8, cuando sacamos secretarías y subsecretarías, ¿a quién le pegó ese ajuste? También les pegó a los empleados públicos, pero creo que estamos de acuerdo en echar empleados públicos y que los salarios del sector público caigan. No me pueden decir lo de las jubilaciones porque están en términos reales arriba de lo que recibimos”.

Y dirigiéndose a quienes aún no acompañan sus ideas, el Presidente los instó: “Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos. ¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera?”.

Aunque Milei advirtió: “¿Alguna vez violé la Constitución? Los imbéciles disfrazados de constitucionalistas que me acusan de hacer decretos, ¿no está contemplado dentro de la ley?”

¿Karina Milei candidata?

El Presidente elogió también a su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, de quien destacó: “Me recontracaga a puteadas si me engancha meando afuera el tarro”. No obstante, Milei no cree que Karina sea candidata. “Igual yo no me meto con esas cosas”, dijo el Presidente: “Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé”. “Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”, argumentó.

Y el cierre de la entrevista: “Mi sueño es que, cuando termine mi desempeño en la función pública, Argentina sea el país más libre del mundo. No voy a descansar un minuto hasta asegurarlo”.

