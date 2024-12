Falleció a los 82 años la escritora y ensayista Beatriz Sarlo

Estaba internada desde hacía semanas. fue una figura clave en el debate cultural y político nacional. En su carrera recibió numerosas distinciones como el Konex de Platino.

La reconocida periodista y escritora Beatriz Sarlo murió en la madrugada de este martes a los 82 años. Estaba internada desde hacía tres semanas tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

Desde la muerte de su pareja, el cineasta Rafael Filippelli, en marzo del año pasado, su salud y su ánimo habían decaído.

Le había adelantado a La Nación en 2022 que estaba trabajando en su libro de memorias: “Es una autobiografía centrada en el hecho de no entender, que es mi experiencia constitutiva. Uno podría decir que solo me he interesado por aquello que no entiendo, con lo cual también se podría decir que no he terminado de entender nada. Va a ser mi último libro. A fin de mes cumplo ochenta años y en algún momento me voy a morir”.

Sarlo había nacido el 29 de marzo de 1942 en Buenos Aires. Se recibió a los 26 años de licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Comenzó su carrera vinculada al análisis cultural y a la crítica literaria. Fue cofundadora en 1978 de la revista Punto de Vista, una publicación clave en la resistencia intelectual durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

Publicó varios libros de ensayos como “Borges, un escritor en las orillas”, “La batalla de las ideas, 1943-1973” y “La audacia y el cálculo: Kirchner 2003-2010”. Su primer best seller, y una de sus obras más conocidas, es “Escenas de la vida posmoderna”, de 1994.

Dio clases en la UBA y, como profesora invitada, en varias universidades de Estados Unidos.

Durante su extensa y prolífica carrera en el ámbito literario, cosechó numerosas distinciones y premios como, entre otros, el Konex de Platino y el Premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina.