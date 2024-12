El Gobierno oficializó el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano

Con la liquidación de esta empresa estatal, que “no tenía funciones que justifiquen su existencia”, la administración de Javier Milei afirmó que se ahorrarán 42.000 millones de pesos al año.

El Gobierno nacional oficializó algo que había anunciado en octubre pasado: cerró la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). La empresa “no operaba trenes, sino personal, y no tenía funciones que justifiquen su existencia”, según se afirmó en su momento, y el cierre implica “un ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos anuales”.

Descarga

El cierre de DECAHF fue oficializado por la Resolución 58/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial. Entre los considerandos de la medida, se asegura que “el 12 de junio de 2024 se declaró la emergencia pública en materia ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de veinticuatro (24) meses” y que por lo tanto, “se ponderó que resulta fundamental orientar el destino de los fondos públicos hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad”.

Asi, en las disposiciones de la resolución se expresa “el cese inmediato de las actividades” de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -nombre completo de la empresa-. Y, por último, se solicita al directorio de DECAHF “que convoque a la Asamblea General Extraordinaria para que sea tratado el inicio del proceso de liquidación de la sociedad”.

“Malgastaba recursos”

Por su parte, en un comunicado del Ministerio de Economía se informó que “el cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio del Gobierno Nacional de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre”.

“A partir de ahora, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad”, continúa el texto.

En el comunicado se asegura que DECAHF “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.

Además, se resalta que “Trenes Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro nacional durante la gestión anterior para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como ‘Entretrenerte’ donde contrataban artistas y hacían fiestas gratis durante la pandemia”.

“El cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales”, cierra el texto difundido por la Secretaría de Transporte, dependiente del Palacio de Hacienda.