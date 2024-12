El líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni se fue a las manos con el libertario Fran Fijap en una entrevista

El militante de izquierda y el joven influencer libertario tuvieron un cruce en el canal de streaming Border, mientras participaban de una entrevista con la periodista María Julia Oliván.

El influencer libertario, Fran Fijap, denunció en sus redes sociales, con fotos, que fue agredido físicamente por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien se le abalanzó durante una entrevista emitida por el canal de streaming Border, de la periodista María Julia Oliván.

En las imágenes que se viralizaron se ve a Belliboni intentando golpear a Fijap, al tiempo que entre ambos quedó Oliván, conteniendo la situación.

El propio Fijap dio su versión de lo ocurrido a través de su cuenta personal de X: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, cambió la descripción de su perfil y se define ahora como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

En una comunicación telefónica con el canal LN+, el joven contó lo que pasó. “Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permite a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe, que si me pegaba una piña me mataba”, indicó Fijap.

Si bien dijo que no va a denunciar penalmente al dirigente piquetero, destacó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”, al tiempo que describió: “Él me empujó y me insultó, tuve la actitud de defenderme”.

La versión de Belliboni

El militante de izquierda dio su versión del episodio en una entrevista por AM750. “Cuando terminamos el programa, le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’, entonces se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente“, contó.

“Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, argumentó Belliboni, que además aseguró que el libertario también le pegó trompadas.

“Un chiquito como estos que todavía se hace pis en los calzoncillos no me va a empujar. Yo tengo 65 años, no soy un fisicoculturista, tengo dos by pass y siete stent”, concluyó.

