Advierten por una nueva modalidad de estafa con código QR: de qué se trata y cómo evitar caer en la trampa

El engaño fue detectado en la ciudad de Salta, pero en las últimas horas se viralizó en redes sociales. Autoridades judiciales de CABA, Córdoba y Santa Fe consultadas por Infobae no descartan que pueda replicarse en sus jurisdicciones

“Vehículo en infracción. Usted se estacionó mal. Para ver su multa, escanee el código QR”. Varios vecinos de la ciudad de Salta reportaron haberse encontrado con este mensaje en los últimos días, pegado en los parabrisas de sus autos estacionados en la calle. La situación llamó la atención y el Ministerio Público Fiscal provincial advirtió este jueves que se trata de un caso de qrishing, una nueva modalidad de estafa vinculada con códigos QR.

Si bien hasta el momento no se registraron denuncias, tal cual confirmaron hoy fuentes judiciales a Infobae, la maniobra fraudulenta llamó la atención de la Justicia provincial. En ese contexto, el MPF de Salta emitió un comunicado en el que alerta a la ciudadanía para evitar que haya víctimas de esta trampa.

“Se detectó en la ciudad de Salta, la existencia de casos de supuestas multas de tránsito, dejadas en los parabrisas de automóviles estacionados en la vía pública, donde el supuesto infractor, debe escanear un código QR para visualizarla, lo que constituiría una maniobra fraudulenta. Aún no se radicaron denuncias”, señala la publicación.

Ante este escenario, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, Sofía Cornejo, precisó que esta modalidad se denomina qrishing, también conocida como phishing con código QR, y se trata de un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su dispositivo, que permite a los estafadores acceder a información confidencial almacenada en los teléfonos celulares, incluyendo cuentas bancarias, correos electrónicos y otros datos sensibles, o bien instalar un malware.

En el caso particular de esta modalidad, el cartel en cuestión, de colores rojo y blanco, advierte a la víctima de turno sobre una falsa infracción de tránsito por haber estacionado mal su rodado. Así, los estafadores instan a la persona a escanear un código QR para verificar la multa impuesta por una falta que, en realidad, no cometió.

Si la víctima escaneara ese código QR, los autores de la estafa podrían acceder automáticamente a la información más confidencial del automovilista.

A modo preventivo, la fiscal Cornejo remarcó que aún no se radicaron denuncias al respecto e instó a la comunidad a tomar medidas de prevención, tales como no escanear los códigos hasta verificar su origen o veracidad.

Consultados por este medio acerca de esta novedosa modalidad de estafa, autoridades judiciales especializadas en Ciberdelitos de CABA, y las provincias de Córdoba y Santa Fe, coincidieron en que todavía no recibieron el reporte de ninguna víctima. No obstante, están al tanto de esta trampa y no descartaron la posibilidad de que se registren este tipo de casos en sus jurisdicciones.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Frente a este tipo de estafa, desde el MPF de la provincia de Salta sugieren:

-Verificá el emisor: las multas legítimas siempre tienen los logos oficiales;

-Evitá los pagos rápidos mediante QR;

-Consultá: verificá en el sitio web oficial o llamá al organismo correspondiente.

-Si te encontrás con una multa sospechosa:

-No escaneés el QR;

-Conservá el papel como evidencia;

-Comunicate con nuestra fiscalía o acercate a la comisaría más cercana para generar una denuncia.

Infobae