Cómo es el primer test nacional para diagnosticar el dengue aprobado por la Anmat

Permite establecer si una persona está cursando la enfermedad. Es un desarrollo impulsado por la Fundación Instituto Leloir y el Conicet.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el primer kit nacional para diagnosticar dengue, desarrollado por el laboratorio del Instituto Leloir junto con el Conicet. La buena noticia se conoció luego que en la temporada 2023-2024 se registró el mayor brote de dengue en Argentina con 583.297 casos y 419 muertes.

“Con orgullo les cuento que ANMAT acaba de aprobar el kit para diagnosticar DENGUE que desarrollamos en nuestro laboratorio del Instituto Leloir y el CONICET! Un gran trabajo en equipo!! CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA HAY FUTURO”, expresó la viróloga Andrea Gamarnik a través de su cuenta de X sobre el test el Detect-AR Dengue.

A su vez, la viróloga explicó en su video: “Todos saben que este último año tuvimos el peor brote de dengue de la historia de Argentina. Yo me animaría a decir que tuvimos millones de personas infectadas, pero no tenemos los números. ¿Por qué? Porque en los hospitales, incluso en las clínicas privadas, no había disponibilidad de reactivos para el diagnóstico”.

Además, señaló que un kit desarrollado en Argentina ofrece beneficios tales como: “Tenerlo de forma rápida, más barato y disponible cuando es necesario. Eso quiere decir que nos da independencia”.

Esta prueba de ELISA NS1, destinada a uso en laboratorios clínicos por personal capacitado, representa una respuesta local a la creciente demanda de herramientas diagnósticas en situaciones de crisis sanitaria, como la ocurrida a inicios de este año.

La prueba fue desarrollada en el Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, bajo la dirección de Gamarnik. Su creación responde a una necesidad específica y urgente del sistema de salud argentino: la detección del antígeno viral NS1, un componente crucial para el diagnóstico temprano del dengue.

El nuevo test permite detectar proteínas del virus en la sangre del paciente, lo cual es una alternativa a la identificación de su ARN mediante técnicas como la PCR. El método que ofrece el Detect-AR Dengue destaca por ser más accesible y de menor costo, al no requerir equipo especializado ni insumos adicionales, un factor clave en situaciones de brote.

Diseñado para detectar los cuatro serotipos del virus, la prueba logra ofrecer un diagnóstico en aproximadamente tres horas y permite procesar hasta 92 muestras simultáneamente, facilitando su uso en laboratorios de análisis clínico con una alta carga de trabajo.