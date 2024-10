Sturzenegger anticipó más ajuste en el Estado y avisó: “No nos pidan bajar impuestos”

El ministro de Desregulación habló ante empresarios en Mar del Plata. También se refirió al gasto.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentó en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, y no sólo anticipó que el ajuste en el Estado recién empieza sino que le avisó a los empresarios que “no pidan bajar impuestos”

“Cuando interactúen con el Gobierno, nunca más nos pidan bajar impuestos. Porque el gasto se mantiene igual y ese impuesto a alguien se lo tengo que cobrar a otro. Ustedes nos tienen que pedir que bajemos el gasto”, aseguró el ministro.

Y amplió: “Ustedes nos tienen que pedir que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que cobramos de menor manera. Destierren pedir bajar impuestos que es un privilegio para un sector”.

El discurso se extendió por más de media hora y finalizó con un pedido a los empresarios para que avancen en sus proyectos bajo la certeza de que “ya no tienen la sombra del Estado”. “Si no es ahora cuándo?”, le preguntó Sturzenegger al auditorio. Y en ese sentido lanzó: “La reducción del Estado y de eliminación de competencias que no le corresponden está recién empezando”

El ministro de Desregulación sostuvo que la burocracia estatal es una vejación y le pidió a los empresarios que le envíen mails para terminar con esa “maraña para cobrar peajes, burocracia e ideología”. En esa línea, agregó: “No somos genios, no lo sabemos todo. Los estamos vejando y ustedes con su inteligencia y criterio se dan cuenta que esto no tiene nada que ver. Esta maraña se creó porque hay peajes, burocracia, ideología”.

En otro tramo de su exposición, Sturzenegger dijo que “para entender el pensamiento de Milei hay dos ideas centrales”. “La primera es equilibrio fiscal y la segunda es la libertad económica. Subyacente a estas dos es el convencimiento del derecho de propiedad, que es la única manera de tener una sociedad rica y próspera. No puede pasar con inestabilidad macro y que el Estado no te deje hacer uso de ese derecho”, aseveró.

Finalmente, el ministro aseguró que la nueva etapa de su gestión se focalizará en lo que llamó “la deep motosierra”. “Ahora viene la deep motosierra y consiste en ponerse en cada lugar y decir qué estás haciendo. Hicimos un ejercicio en el Gabinete de decir qué debiera hacer un gobierno liberal”, adelantó.

Y precisó: “¿El Estado debe dar créditos? No, es una tarea del sector financiero. Si es algo que puede hacer una municipalidad, ¿lo tiene que hacer el Gobierno nacional? No, chau afuera. Vamos a revisar cada área y cuando empieza a revisar es entre desopilante, loco y sorprendente”.