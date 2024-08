FABIÁN LUAYZA: “LE PEDIMOS AL PRESIDENTE MILEI QUE ENTIENDA QUE LOS JUBILADOS NO PUEDEN SER UNA VARIABLE DE AJUSTE”

El diputado provincial Fabián Luayza manifestó hoy que es “urgente que los jubilados dejen de ser la variable de ajuste de los gobiernos”, al tiempo que pidió la inmediata “recomposición salarial”. Asimismo, enfatizó que Milei y Macri “discuten poder mientras los jubilados siguen sufriendo”.

“Esta semana el Congreso Nacional aprobó una nueva fórmula jubilatoria, que Milei ya adelantó que va a vetar. La iniciativa mantiene el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente, pero le suma un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril, con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero”, explicó el legislador bonaerense.

Y afirmó: “Le pedimos al Presidente que recapacite y no realice el veto a la ley. Por un lado, porque el incremento en los haberes jubilatorios que trae aparejada la nueva movilidad es razonable. Es urgente mejorar la situación de este sector, siempre tan perjudicado”.

Para luego añadir: “Pero, por otro lado, es necesario que el mandatario comprenda que no se puede gobernar por DNU y vetos. La movilidad jubilatoria, por mandato de la Constitución Argentina debe fijarla el Congreso Nacional, si además tenemos en cuenta que hoy, respecto de esta problemática, la situación jurídica es endeble lo que deja expuesto al Estado a tener que afrontar reclamos en sede judicial, una nueva ley, implica una herramienta mucho más poderosa para defenderse”.

Asimismo, Luayza manifestó: “Según trascendió el ex presidente Macri les pidió a los senadores del PRO que acompañen la nueva fórmula jubilatoria, y a las horas hizo público su acompañamiento al veto. Estas cosas no pueden suceder. Los jubilados no pueden quedar en medio de una discusión de poder entre Milei y Macri”

“Hace unos días el Indec informó que la inflación de julio se ubicó en el 4% mensual, la más baja en un año. Es una muy buena noticia, pero necesitamos que comience lo más pronto posible la recomposición salarial. No podemos seguir permitiendo que los jubilados reciban salarios de miseria”, señaló el legislador del bloque Unión Renovación y Fe.

“Actualmente, la jubilación supera apenas los 225 mil pesos. A eso se le sumó en agosto un bono de 70 mil pesos, cuyo valor se mantiene desde los últimos 5 meses, pero que aún no se sabe si lo percibirán el mes próximo. Con estos haberes todos sabemos que los jubilados y pensionados no pueden afrontar la vida diaria”, concluyó el diputado oriundo de Berazategui.