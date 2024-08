Kreplak: “Pretender cobrar en el sistema público es una barbaridad”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires cuestionó el proyecto del Gobierno nacional y algunas provincias de “no garantizar la gratuidad del derecho a la salud”. Fue en Rosario, en el marco de la presentación del “Manual de Salud Pública”.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó que “pretender cobrar en el sistema público es una barbaridad, nadie que sea parte del sistema discute si alguien por no ser argentino o no vivir en nuestro país podría quedarse sin atención”, en referencia al proyecto impulsado por el Gobierno nacional que trascendió en los últimos días y ya implementado en algunas provincias del país.

Kreplak hizo estas declaraciones en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, durante la presentación del “Manual de Salud Pública”, volumen destinado a estudiantes de grado y posgrado de carreras de ciencias de la salud de todas las universidades y espacios de formación.

“Nosotros trabajamos para y por la salud de la gente, nadie que sea parte del sistema discute si alguien por no ser argentino o no vivir en nuestro país podría quedarse sin atención”, reflexionó el ministro bonaerense. Y agregó: “En nuestro país, las personas no residentes que acceden al sistema de salud público es menor al 1 por ciento. Éstas son discusiones que se dan por fuera del sistema”.

“Forman parte de la idea de hacer un ajuste tremendo y buscar un enemigo que es el más débil, el más necesitado y que es la parte muy minoritaria”, reflexionó el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

Un manual para poner en discusión la salud pública

El “Manual de Salud Pública”, según informó el Ministerio de Salud bonaerense, “está escrito de manera asequible, corta y con ejemplos de primera mano, donde cuentan de qué se ocupa la epidemiología, cómo está estructurado el sistema de salud en la Argentina y en qué se diferencia de otros países, qué estrategias pueden garantizar la cobertura con criterio de equidad y por qué es imperioso evaluar programas y tecnologías sanitarias, así como sostener la educación y la formación constantes del personal”.

El libro, publicado por la editorial Siglo XXI, “viene a poner en discusión la salud pública. Esperamos que esto se use en diferentes carreras que abarquen estas temáticas. Quienes formamos, damos clase y tenemos la responsabilidad de estar frente a estudiantes, tenemos la responsabilidad de poder actualizar debates y poder transmitir conceptos de manera fácil y accesible”, cerró Kreplak.