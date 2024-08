Cobro de salud a extranjeros: la Provincia fija postura en contra tras la iniciativa de Mendoza

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que los datos demuestran que la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud.

Luego de que el Gobierno mendocino avanzara en el cobro de prestaciones de salud a extranjeros, desde la provincia de Buenos Aires se manifestaron en contra de esa medida y, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró “no se trata de una cuestión de gastos, sino de derechos”, ya que “los datos demuestran que la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud”.

“¿Qué se esconde detrás de la propuesta de cobrar los servicios de salud a extranjeros? Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado”, sostuvo Kreplak en su cuenta de X.

El ministro de Axel Kicillof compartió un gráfico correspondiente a la Fundación Soberanía Sanitaria que muestra que en territorio bonaerense, “solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones corresponden a extranjeros”.

“Lo cierto es que los datos reflejan otra realidad. Demuestran que la atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud”, sostuvo sobre el debate que quedó nuevamente en el centro de la agenda pública tras la iniciativa mendocina.

Y en ese sentido, añadió: “La crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión. Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan”.

Cabe señalar que el gobierno de Mendoza informó que empezará a cobrarles a los pacientes extranjeros en tránsito y con residencia provisoria que se atiendan en hospitales públicos locales. Se trata de la tercera provincia que avanza en una medida similar en los últimos tiempos.

La medida, que se oficializó a través del Decreto N° 1266, establece que los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes que hayan nacido fuera del país, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen.

Según el decreto, “se considerará no residentes a los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios”, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley de Migraciones N° 25.871. Estos grupos tendrán que afrontar los costos por su propia cuenta.

Como ya ocurre en Salta, las autoridades informaron que los médicos atenderán al paciente y luego el hospital emitirá un resumen de las prestaciones y gastos realizados y lo remitirá al Reforsal.

Este último fue creado en julio y “será encargado de emitir una factura definitiva con fuerza de título ejecutivo para recuperar la percepción de los gastos en el menor tiempo posible”.

En Santa Cruz también existe una normativa en esa línea. En abril pasado, el gobierno provincial anunció que iba a comenzar a cobrarles a los extranjeros las atenciones médicas en sus centros de salud públicos a los residentes transitorios. Al momento que se había dispuesto la medida, la internación en una cama en clínica médica costaba entre 150 mil y 180 mil pesos por día.