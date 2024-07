El Gobierno echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Milei

Fue porque dijo que el tipo de camio está retrasdo y la política económica muy centrada en lo financiero y alejada de lo productivo.

El gobierno nacional pidió hoy la renuncia al Consejo de Asesores del presidente Javier Milei al empresario Teddy Karagozian, luego de que expresara en una entrevista que la política que el tipo de cambio está atrasado y que la política económica está demasiado centrada en aspectos financieros por sobre los productivos. Es el segundo caso en pocos días: antes, el expulsado fue el economista Fausto Spotorno, quien debió dejar su sillón tras expresar críticas a la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, planteó Karagozian en una entrevista en La Nación + y abundó: “Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?”.

Karagozian es el dueño de la mayor hilandera del país, con unas diez plantas fabriles en funcionamiento y líneas de ropa propia, planteó que no ve en el corto plazo un período de recuperación de la economía como promete la Casa Rosada a partir de algunos “brotes de crecimiento”. E insistió: “no, eso yo no lo vislumbro aún (el rebote de la economía). En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo”, señaló el empresario.

Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié Teddy Karagozian en la entrevista que brindó a LN+ fue el atraso cambiario. “Por supuesto no es simpático, pero la pregunta es ‘¿devaluar el dólar resuelve el problema?’. No, no lo resuelve. Pero si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caros a los productos en Argentina, tenés que devaluar”, advirtió.

La respuesta del Gobierno llegó de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que es “una opinión más con la que no estamos de acuerdo” y reiteró que “hay algunos puntos donde esa reactivación o ese rebote está ocurriendo”. Consultado sobre si Karagozian deberá dejar su cargo, Adorni respondió: “Esa será una decisión que todavía no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores, Demian Reidel”.

Poco después, el propio Adorni hizo pública la resolución de Reidel: “ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian”. Agregó, como suele hacer, la palabra “Fin”.

Como respuesta, el dueño de la empresa textil TN&Platex citó el mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la expulsión. “Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento“, expresó.

Y agregó: “Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente. Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema”.

El caso Spotorno

Spotorno fue eyectado a principios de mes, por una razón equivalente: criticar las políticas oficiales en público. En su caso dijo que fue un “error comunicacional” la conferencia de prensa de Caputo y Bausilli quienes, un viernes, anunciaron el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro, como forma de reducir la emisión monetaria.

Por ahora el Consejo de Asesores está presidido por Reidel e integrado por Alec Oxenford, Eduardo Bastitta, Harriet Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg y Ramiro Marra.

