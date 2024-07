El riesgo país es el más alto en cuatro meses pero al Gobierno “no le preocupa” : “Nos desvela el peso”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “no nos desvela el dólar ni el riesgo país, sino el peso”. Hoy continuó la baja del Merval, aunque sin el nivel del lunes.

La plaza financiera de Argentina muestra este martes una evidente tendencia a la baja, aunque no tan fuerte como ayer lunes, y la marcada venta de activos bursátiles impulsó un alza en el riesgo país a sus máximos en cuatro meses. No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en su habitual conferencia de prensa que ”no nos importa el valor del dólar ni el riesgo país” porque “lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso”.

Este lunes, el índice bursátil Merval de Buenos Aires se desplomó un 12,3% en pesos y un 4,1% en dólares, según la valuación del “contado con liqui”. Mientras que el dólar libre cerró con baja de 85 pesos o un 5,7%, a $ 1.415 para la venta, un piso desde el 4 de julio, tras el anuncio de “emisión cero” del Gobierno. También cayeron 8% las paridades bursátiles, con un “contado con liquidación” en los 1.319 pesos en el promedio de acciones. Con un dólar mayorista en 923 pesos, la brecha cambiaria se redujo a 53,3 por ciento.

En la conferencia de prensa de este mediodía, Adorni señaló que “más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”.

Y destacó: “La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”.

País en riesgo

En tanto, este martes los bonos soberanos en dólares retroceden más de 1%, según la referencia de los Globales con ley extranjera en Wall Street. A la vez, el riesgo país de JP Morgan asciende 52 unidades para la Argentina, en los 1.608 puntos básicos, un máximo desde el 14 de marzo.

“El Gobierno le pone cada vez más condiciones a la liberalización cambiaria –eliminar pasivos monetarios remunerados, los ‘puts’ con los bancos, que la inflación converja al ritmo de devaluación, brecha cambiaria baja y un acuerdo con el FMI que le aporte más reservas–, pero lógicamente no le pone plazos”, afirmó en un reporte el agente de compensación y liquidación Cohen.

En las últimas horas, la calificadora internacional de riesgo crediticio Moody´s advirtió que la migración de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro Nacional que impulsa el Gobierno nacional provocará una mayor exposición de los bancos a la deuda pública y a un mayor riesgo de liquidez.