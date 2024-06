Sileoni sobre la reforma de la escuela secundaria: “La aprobamos por unanimidad con sectores radicales y del PRO”

El titular de la cartera educativa bonaerense explicó los lineamientos centrales del proyecto, que terina con la repitencia y propone un recorrido más parecido al universitario.

El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, explicó los cambios que se implementarán en las escuelas secundarias y precisó que se trata de un modelo “más parecido al universitario”, aunque de “exigencia acompañada”.

Asimismo, expresó que la decisión no fue de él o del Gobernador, Axel Kicillof, sino que fue discutida en un espacio multipartidario. “En la provincia de Buenos Aires hay un Consejo General de Educación pluripartidario, podríamos haber aprobado esto por mayoría, pero decidimos que no porque es algo muy importante, y lo aprobamos por unanimidad, junto a sectores radicales y del PRO”, precisó Sileoni en diálogo con el programa Qué me contás, por El Destape.

El eje más resonante del proyecto propone que no exista más la repitencia, algo que generó alunas críticas. No obstante, el titular de la cartera educativa bonaerense aumentó de qué se trata este cambio. “Hemos tomado la decisión de dejar atrás 100 años de repitencia en Argentina, algo que ya ha hecho buena parte del mundo, la mitad de las provincias argentinas. Pusimos un principio muy del sentido común: la materia que aprobás no la tenés que recursar, como sí ocurre con la repitencia”, indicó.

🗣️"Nosotros creemos que puede haber una camino de exigencia sin repitencia", @AlbertoSileoni





“Algunos creen que sin repitencia no hay exigencia, y nosotros creemos que sí. Repetir no hace que aprendas más, y es un poderoso obstáculo para los sectores más vulnerables. Ya en las escuelas no está el prototípico alumno de la escuela secundaria, tenemos 1.700.000 alumnos, en muchas instituciones hay lugares para que las estudiantes traigan a sus hijos e hijas, muchos alumnos son padres, son otras realidades, otros dicen ‘profe, salgo dos días de la escuela porque tengo una changa y vuelvo’. Ese universo tradicional de la escuela secundaria ya no es más”, describió.

“Es más parecido a cómo caminás la universidad”

Sobre la similitud de la reforma en la escuela secundaria con el recorrido universitario, Sileoni graficó los puntos más salientes. “Es algo más parecido a cómo caminás la universidad. Por ejemplo, nosotros dos empezamos juntos Derecho, vos la terminás en cinco años y yo en siete. Yo no voy a decir repetí segundo año, en la universidad no repetís, tardás un poco más. Muchos chicos en la secundaria tardan un poco más”, aseveró, y detalló: “No significa que por que no haya repitencia vaya a ser un ‘viva la Pepa’, pero vamos a contar con una mirada más atenta al acompañamiento, si estás excedido de materias adeudadas vas a tener que parar, vas a poder recursar algunas materias a contraturno, el sistema tiene dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, aprobás cada uno con 7, no te regalan nada ni se promedia, no vale 6 y 8, si no aprobás el primero y el segundo sí tenés que entrar en un periodo de intensificación, estudiar no solo con profes habituales sino con otros que te van a apoyar, y se rinde en diciembre y febrero”.

Sileoni remarcó que hay buena predisposición de los gremios y que las críticas al proyecto llegaron de los sectores esperados. “Tenemos la obligación de en este semestre explicarle mucho a la sociedad”, precisó sobre la difusión certera de las modificaciones, y concluyó: “Es más exigencia acompañada, nadie estudia solo. Cuando a un pibe de clase media le va mal siempre hay un recurso de profesor particular, cuando a los pibes de los sectores más vulnerables les va mal no hay profesor particular, ponen el cuerpo solos, y necesitamos que haya más egreso de las escuelas secundarias”.