ESTABA PRÓFUGO Y LO DETUVO LA POLICÍA DE LEZAMA POR UNA ESTAFA

En el día de la fecha personal de EPC Lezama contando con la Colaboración de CPR Lezama, SUBDDI Chascomús, DEPARTAMENTO ZONA VIAL Dolores, DTO VIAL EL VAPOR Y GAD Almirante Brown procedieron en las primeras horas de la mañana a realizar Allanamiento en el partido de Monte Grande donde se hizo efectiva la Detención de un masculino de 34 años de edad, cabe recordar que gracias al aporte del COM local, COM Belgrano, COM Esteban Echeverría, COM Lomas de Zamora y ANILLO DIGITAL de la Policía de La Ciudad en Marzo se concretó un Allanamiento en la misma localidad donde se secuestraron elementos probatorios, dinero en efectivo nacional y extranjero y el auto utilizado para cometer el ilícito, desde ese momento el imputado se mantuvo prófugo de la justicia.

Estas diligencias tienen su origen en un hecho de –Estafa-, modalidad cuento del tío ocurrido en febrero pasado en esta localidad en perjuicio de una vecina. El detenido fue indagado en la fecha quedando a disposición de la UFID N° 9 de Chascomús quien dirigió la investigación y el Juzgado de Garantías N° 5.