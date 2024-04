Renovando sueños: Nuevos horizontes para el Club Defensa

Hace 2 meses, asumimos la conducción de nuestro querido Club Defensa con sueños que pusimos a andar con la misma garra con la que ganamos dos campeonatos amateurs, digo amateurs porque nuestro sueño es recuperar la primera oficial y llevar a nuestra locomotora del barrio a pisar el césped del estadio del Valle… otra vez como antes y representar el barrio y competir con nuestro hermano del barrio el Club Ferro de nuevo como hace mucho, casi no hay registros oficiales, y como no hay recuerdos no quedaban solo los sueños y por eso venimos haciendo algunas cosas que les queremos contar:

* se comenzó con la puesta en valor del patio trasero. con la construcción de un piso de material. el objetivo es poner en valor la totalidad del patio y poder abrirlo a la comunidad toda de manera segura.

* Comenzaron las clases de funcional deportivo a cargo de Toto Cano.

* Comenzaron Las clases de artes marciales a cargo de Francisco Arzuaga

*Se llevó a cabo un convenio junto con el CEF por el medio del cual logramos incorporar a nuestro club las disciplinas de:

a) Fútbol Infantil a cargo de Silvio Morcella

b) Voley a cargo de Daiana Focke

Tulo Carlomagno

c ) Jockey a cargo de Mili Rosales

Estás disciplinas se desarrollan actualmente en la quinta Doña Rosa, dónde esperamos muy pronto poder contar con las canchas de pasto natural para que los más chiquitos puedan disfrutar y divertirse.

*Se brinda taller de Radio por Streaming. el mismo se lleva a cabo los sábados y domingos por las mañanas, desde las 10 am hasta las 11:30hs. por la plataforma de Twitch. a Cargo del Lic. en comunicación social y Locutor Nacional Agustín Etchevest.

No solo pensamos en los más chiquitos también de nuestros adultos mayores.

* Se formó un convenio con la dirección general de educación. inspectora Adriana Iribarren para que nuestros adultos mayores puedan finalizar sus estudios en nuestra institución.

