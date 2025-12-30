TRÁGICO ACCIDENTE EN AUTOVÍA 2 DEJÓ UN JOVEN FALLECIDO

Un grave siniestro vial se registró en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 143,800, donde se produjo una colisión por alcance que terminó con el fallecimiento de un joven de 24 años, oriundo de Pila.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Ford Focus impactó en su parte frontal contra un carro plancha que era remolcado por una camioneta Ford Ranger.

Como consecuencia del impacto, uno de los jóvenes que viajaban en el auto perdió la vida en el lugar. En tanto, demás ocupantes resultaron ilesos, al igual que quienes se desplazaban en la camioneta que remolcaba el carro.