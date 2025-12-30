PortadaSociedad

TRÁGICO ACCIDENTE EN AUTOVÍA 2 DEJÓ UN JOVEN FALLECIDO

Un grave siniestro vial se registró en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 143,800, donde se produjo una colisión por alcance que terminó con el fallecimiento de un joven de 24 años, oriundo de Pila.
Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Ford Focus impactó en su parte frontal contra un carro plancha que era remolcado por una camioneta Ford Ranger.
Como consecuencia del impacto, uno de los jóvenes que viajaban en el auto perdió la vida en el lugar. En tanto, demás ocupantes resultaron ilesos, al igual que quienes se desplazaban en la camioneta que remolcaba el carro.
En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal policial, realizándose las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte