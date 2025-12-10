DOS MUJERES DOLORENSES PRESENTAN EN MAR DEL PLATA EL GRAN ESTRENO DE “MIS SANTAS”

Una obra de teatro y tango que te hará reír, emocionarte y reencontrarte con esas canciones tan nuestras. Cuenta la historia de una mujer de hoy que, entre deseos y temores, decide ir detrás de un sueño… y no lo hace sola: otras mujeres la acompañan y la sostienen en el camino.
Ellas son las grandes Cancionistas del Tango: Tita Merello, Nelly Omar, Rosita Quiroga, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Ada Falcón, Mercedes Simone y Sofía Bozán.
Mujeres inmensas, de vidas intensas, que enfrentaron abandono, engaño, acoso, pobreza y mucho más, pero que siempre encontraron en la música y en el escenario un refugio capaz de salvarlas.
Como lo sienten las artistas de hoy que, cada día, convierten sus escenarios en espacios de amor, verdad y lucha.
Orgullosamente dolorenses en escena
Este espectáculo llega a Mar del Plata de la mano de dos creadoras nacidas en Dolores:
• Rocío Baraglia, intérprete y autora de la idea original.
• Gabriela Urritibehety, responsable de la dramaturgia.
Ambas llevan su identidad, su arte y su raíz dolorense a una de las plazas teatrales más queridas del verano.
Estrenamos el DOMINGO 21/12 y luego estaremos todos los SÁBADOS de ENERO y FEBRERO en la hermosa sala del Teatro Dúo
25 de Mayo 3349 (entre Salta y Jujuy)
Siempre a las 21 h, súper puntuales.
ELENCO: Rocío Baraglia, Amelia Polverini y Jorge Repetto
Dirección: Mónica Pari
Idea original: Rocío Baraglia
Dramaturgia: Gabriela Urritibehety
Entradas anticipadas ya a la venta
• General: $15.000
• Jubiladxs: $12.000
Reservá hoy: 223 5412600
Capacidad limitada.