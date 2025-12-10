DOS MUJERES DOLORENSES PRESENTAN EN MAR DEL PLATA EL GRAN ESTRENO DE “MIS SANTAS”

Una obra de teatro y tango que te hará reír, emocionarte y reencontrarte con esas canciones tan nuestras. Cuenta la historia de una mujer de hoy que, entre deseos y temores, decide ir detrás de un sueño… y no lo hace sola: otras mujeres la acompañan y la sostienen en el camino.

Ellas son las grandes Cancionistas del Tango: Tita Merello, Nelly Omar, Rosita Quiroga, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Ada Falcón, Mercedes Simone y Sofía Bozán. Mujeres inmensas, de vidas intensas, que enfrentaron abandono, engaño, acoso, pobreza y mucho más, pero que siempre encontraron en la música y en el escenario un refugio capaz de salvarlas.

Como lo sienten las artistas de hoy que, cada día, convierten sus escenarios en espacios de amor, verdad y lucha.

Orgullosamente dolorenses en escena

Este espectáculo llega a Mar del Plata de la mano de dos creadoras nacidas en Dolores: • Rocío Baraglia, intérprete y autora de la idea original. • Gabriela Urritibehety, responsable de la dramaturgia.

Ambas llevan su identidad, su arte y su raíz dolorense a una de las plazas teatrales más queridas del verano.

Estrenamos el DOMINGO 21/12 y luego estaremos todos los SÁBADOS de ENERO y FEBRERO en la hermosa sala del Teatro Dúo 25 de Mayo 3349 (entre Salta y Jujuy) Siempre a las 21 h, súper puntuales.

ELENCO: Rocío Baraglia, Amelia Polverini y Jorge Repetto Dirección: Mónica Pari Idea original: Rocío Baraglia Dramaturgia: Gabriela Urritibehety

Entradas anticipadas ya a la venta • General: $15.000 • Jubiladxs: $12.000