UN HOMBRE MURIÓ TRAS QUEDAR ATRAPADO EN UN SILO

Un trabajador rural de 65 años falleció este jueves 20 en un establecimiento del partido de General Madariaga, cerca del aeropuerto de Villa Gesell, luego de quedar atrapado en un silo mientras realizaba tareas laborales.

Según las primeras informaciones, el hombre quedó sepultado entre los granos por motivos que aún se investigan. Sus dos compañeros intentaron ayudarlo de inmediato, pero ante la gravedad del hecho pidieron asistencia a los Bomberos Voluntarios.

Dotaciones de Villa Gesell y Madariaga trabajaron más de una hora para remover el material y llegar hasta la víctima, que lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Los trabajadores que lo acompañaban debieron ser asistidos por personal médico debido al shock emocional. En el lugar también intervino el Comando de Prevención Rural y se aguardaba la llegada de Policía Científica para determinar las causas del accidente.

 

