Las competencias de ciclismo más importantes de Costa Rica

Costa Rica posee un calendario ciclístico rico y variado. Ahora también es posible efectuar apuestas móviles en Costa Rica con el sitio 1xBet, que también tiene una sección totalmente dedicada al ciclismo.

Este calendario incluye 4 tipos de eventos:

ruta;

montaña (MTB);

XCO;

y pruebas masivas de fondo.

Entre todas las pruebas destacan 5 eventos que, por historia, nivel internacional y repercusión nacional, definen el calendario costarricense. Estos son la Vuelta a Costa Rica, La Ruta (Ruta de los Conquistadores), el Gran Fondo UCI Costa Rica, los Campeonatos Nacionales organizados por la FECOCI y la Copa AMPM de MTB (XCO/XCM). Los miembros de 1xBet Costa Rica también pueden hacer apuestas móviles en otras destacadas competencias de ciclismo.

La Vuelta a Costa Rica es la prueba por etapas en ruta más emblemática del país. Tradicionalmente se corre en diciembre y en sus ediciones recientes ha formado parte del UCI America Tour en la categoría 2.2. Esta atrae equipos locales y extranjeros y recorriendo todas las provincias con etapas de montaña y cronos que definen a los escaladores nacionales. Su organización y calendario están regulados por la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) y aparecen en el calendario internacional de la UCI.

Competencias altamente exigentes

Por su parte, en MTB, La Ruta, antes conocida como Ruta de los Conquistadores, es la prueba por etapas más mítica y exigente de Costa Rica y una de las más duras del mundo. Cruza el país de costa a costa en varios días, con terrenos extremos, muchos metros de desnivel acumulado y tramos técnicos que atraen a competidores de alto nivel en bicicleta de montaña. Su fama internacional ha consolidado a Costa Rica como sede de eventos de aventura y resistencia.

En el segmento de cicloturismo y pruebas masivas, el Gran Fondo UCI Costa Rica (CRC 506/Gran Fondo UCI) ha ganado impulso al integrarse en la serie mundial de Gran Fondos de la UCI, ofreciendo recorridos para aficionados que buscan medir fuerzas en rutas señalizadas y con clasificación oficial. Estas pruebas combinan 3 elementos: participación masiva, turismo y competitividad amateur.

Finalmente, la Copa AMPM (modalidades XCO y XCM) y la Vuelta Higuito representan, respectivamente, el corazón del calendario de MTB/XCO. Son una tradicional vuelta regional por etapas en ruta que ha marcado generaciones de ciclistas nacionales. Además, las 2 pruebas sostienen la base competitiva y el relevo de talentos.