Descubre como evitar multas y clausuras de la mano de Ágil Consultores

La consultora que está evitando multas y clausuras en cientos de pymes: entrevista a Juan Puche, gerente de Ágil Consultores”

Periodista (P): Hoy hablamos con Juan Puche, socio gerente Ágil Consultores. Para comenzar, ¿qué es Ágil Consultores y cuál es su misión principal?

Juan Puche (J): Ágil Consultores nace como una consultora especializada en higiene y seguridad laboral enfocada especialmente en PYMEs de CABA y GBA. Nuestra misión es simple: ayudar a las empresas a tener todo en regla, evitar multas, sanciones y riesgos, y acompañarlas en cada paso para cumplir con la normativa vigente, incluida la Ley 5920.

P: ¿Por qué una pyme debería elegirlos a ustedes?

J: Porque entendemos el día a día de una pyme. Muchas veces están enfocadas en vender, producir, crecer… y dejan la parte normativa para después, hasta que aparece una inspección o una intimación. Nosotros nos ocupamos de todo: diagnóstico, planes, trámites y capacitaciones. Además, tenemos un diferencial muy claro: somos expertos en el trámite del Sistema de Autoprotección de la Ley 5920, uno de los procesos más exigentes ante Defensa Civil de CABA. Y lo llevamos de principio a fin, sin dolores de cabeza para el cliente.

P: La Ley 5920 parece ser un tema cada vez más mencionado. ¿Qué la hace tan relevante?

J: En CABA es obligatoria para muchísimos establecimientos. Exige que los locales tengan su plan de evacuación, protocolos, capacitaciones y un expediente formal aprobado por Defensa Civil. Sin eso, pueden haber multas, clausuras o intimaciones. Para una pyme, cualquiera de esas situaciones puede significar un golpe económico importante. Nosotros no solo hacemos el relevamiento y el plan, sino que gestionamos todo el expediente hasta su aprobación final.

P: ¿Qué hace Ágil Consultores que no suele ofrecer una consultora tradicional?

J: Acompañamos todo el trámite: desde los planos, la presentación, el seguimiento, las correcciones, los simulacros cuando corresponden y también las renovaciones anuales. Además, muchos clientes destacan algo: solo cobramos el trabajo completo cuando les entregamos el expediente aprobado. Eso demuestra nuestro compromiso y seriedad.

P: ¿Qué servicios brindan en el área general de Higiene y Seguridad laboral?

J: Hacemos relevamientos, capacitaciones, planes de emergencias, mediciones, análisis de riesgos, asesoramiento sobre EPP, auditorías, carga de fuego y el servicio técnico mensual obligatorio. Muchas pymes no saben que deben tener un profesional de Higiene y Seguridad asignado según su actividad o cantidad de empleados. Nuestro trabajo reduce el riesgo legal, operativo y económico.

P: ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con estas normativas?

J: Multas muy altas, recargos de la ART, clausuras e incluso responsabilidad civil si ocurre un accidente. A veces las pymes creen que “no va a pasar nada”, pero basta una inspección o un incidente para que los costos se vuelvan inmanejables. Cumplir es más barato que corregir después.

P: Hablemos nuevamente de la Ley 5920. ¿Es realmente tan complicada de gestionar?

J: Sí. Requiere relevamientos técnicos, planos, capacitaciones, carga de documentación en sistemas oficiales y seguimiento constante ante Defensa Civil. Además, cada establecimiento tiene distintos requisitos según el grupo al que pertenece. Por eso decimos que tener una consultora especializada no es un lujo: es prácticamente una necesidad.

P: ¿Qué otros beneficios obtiene una pyme al trabajar con ustedes?

J: Primero, tranquilidad. Saber que está todo en regla no tiene precio. Segundo, eficiencia: evitamos multas, reducimos riesgos y ayudamos a mejorar la seguridad interna. Y tercero, acompañamiento. No somos una consultora que entrega un informe y desaparece. Somos socios técnicos de la empresa en su día a día.

P: ¿Qué tipo de clientes suelen asesorar?

J: Principalmente comercios, oficinas, depósitos, talleres, clínicas, gastronomía y todo tipo de emprendimiento que tenga personal o atención al público. Llevamos más de 15 años trabajando con PYMEs, que son quienes más necesitan respaldo profesional y procesos simples.

P: Para cerrar, ¿qué le dirías a una pyme que todavía no se ocupa del tema?

J: Que es mejor actuar antes de que llegue una inspección. Una multa o una intimación puede salir diez veces más cara que hacer las cosas bien desde el principio. La seguridad es un valor estratégico: cuida a las personas y protege el negocio. Nuestro objetivo es justamente ese: que las pymes trabajen tranquilas.

Puede comunicarse con nosotros por whatsapp al +5491164829052 o al mail consultas@ley5920autoproteccion.com.ar También le invitamos a visitar nuestra web www.ley5920autoproteccion.com.ar