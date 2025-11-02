Canapino logró su cuarto triunfo consecutivo y Ledesma fue octavo

El arrecifeño se impuso en Paraná y se encamina al título en el Turismo Carretera.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) obtuvo su quinto triunfo de la temporada, cuarto consecutivo y tercero en la Copa de Oro, y parece encaminarse al título en el Turismo Carretera.

El marplatense Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) realizó una notable serie y finalizó en el octavo puesto en la final de la 13° competencia del año, que se desarrolló en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.

Acompañaron a Canapino en el podio el piloto local, Agustín Martínez, y Mariano Werner, ambos con Ford Mustang.

Matías Rossi, Juan José Ebarlín, Marcos Landa, Facundo Chapur, Christian Ledesma, Santiago Mangoin y Germán Todino completaron los primeros diez puestos.

Tras un mal sábado, Ledesma largó en la última fila de la tercera serie. Sin embargo, escaló en pista hasta el cuarto lugar y finalmente quedó tercero por el recargo por técnica (altura) para Valentín Aguirre. En esa manga, Julián Santero abandonó por un choque con Otto Fritzler luego de un toque con Canapino, con quien protagonizó una áspera largada.

En la final avanzó un puesto tras el abandono de Juan Manuel Urcera.

La carrera tuvo dos relanzamientos tras distintos incidentes, pero Canapino defendió bien la posición -así como en la largada- y después no tuvo inconvenientes.

Canapino, tricampeón del TC (2017, 2018 y 2019), lidera la Copa de Oro con 155 puntos, seguido por Matías Rossi (108), el balcarceño Santiago Mangoni (103.5) y el uruguayo radicado en Mar del Plata Marcos Landa (92.5).

El arrecifeño podría consagrarse campeón en la próxima carrera, el fin de semana del 16 de noviembre en Toay, La Pampa. La última carrera del calendario es el 7 de diciembre en La Plata.