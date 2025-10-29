SE PRESENTA EN DOLORES EL LIBRO “ABEL FLEURY, EL POETA DE LA GUITARRA”

La Municipalidad de Dolores invita a la presentación del libro “Abel Fleury, el poeta de la guitarra”, escrito por Schubert Flores Vassella y Héctor García Martínez. El evento se realizará el jueves 30 de octubre a las 19 horas en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita.

Se trata de la única biografía publicada hasta hoy sobre Abel Fleury, figura fundamental de la guitarra argentina, que por primera vez se presenta en el país.

Durante la actividad se rendirá homenaje a Ricardo Carugatti, autor de la letra del tema oficial de la Fiesta de la Guitarra, Nelo Orono, compositor de la música, Margarita González, creadora del logotipo oficial y Adriana Cerdá ex secretaria de Cultura de Dolores.

La presentación estará acompañada por el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Municipal, Atahualpa Cañete, una pareja de danzas del Ballet Municipal y el Guitarrista Emanuel Rodriguez Romero.