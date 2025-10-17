ACCIDENTE FATAL EN LA AUTOVÍA 2, A LA ALTURA DE GENERAL GUIDO

Un trágico siniestro vial se registró en la tarde de este viernes en el kilómetro 253 de la Ruta 2, en jurisdicción de General Guido.

Por motivos que se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Up de color gris impactó contra el guardarraíl. Como consecuencia del choque, falleció una mujer de 72 años que viajaba como acompañante.

El conductor del vehículo, un hombre de 78 años domiciliado en Wilde, Avellaneda, resultó con excoriaciones y fue asistido por personal de emergencias.