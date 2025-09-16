Las mayores ganancias en apuestas del Deportivo Riestra en el fútbol argentino

El fútbol argentino es sinónimo de pasión, rivalidad y emociones intensas, y dentro de este universo, el Deportivo Riestra ha logrado destacar no solo por su desempeño en la cancha, sino también por ser protagonista de apuestas deportivas que han generado ganancias significativas para los aficionados.

Este club, conocido por su garra y su historia de superación, ha sorprendido en varias ocasiones con resultados inesperados que han impactado en el mundo de las apuestas, especialmente en la plataforma Stake.

El ascenso histórico de 2014: Deportivo Riestra vs. Dock Sud

Uno de los momentos más emblemáticos en la historia reciente del Deportivo Riestra ocurrió en la temporada 2013-14, cuando el club, entonces en la Primera D, logró un ascenso histórico a la Primera B tras vencer a Dock Sud en la final del Torneo Reducido. Este partido, jugado en mayo de 2014, tuvo un resultado global de 4-1 a favor de Riestra, un marcador que sorprendió a muchos debido a la paridad esperada entre ambos equipos. Las cuotas para una victoria contundente del Deportivo Riestra eran altas, ya que Dock Sud tenía un historial competitivo en la categoría.

El encuentro de ida, disputado en el estadio de Dock Sud, terminó con un empate 1-1, lo que mantuvo la incertidumbre para el partido de vuelta en el Estadio Guillermo Laza. En este segundo encuentro, Riestra mostró una solidez defensiva liderada por el arquero Gustavo Ruhl y el defensor Gonzalo Peralta, mientras que Jonathan Herrera, goleador del torneo con 19 tantos, fue clave al anotar dos goles. La victoria por 3-0 en casa selló el ascenso y generó ganancias significativas para aquellos que confiaron en el club Deportivo Riestra, ya que las cuotas previas al partido rondaban los 3.50 por una victoria local tan abultada.

Copa Argentina 2011-12: Empate heroico contra Quilmes

Otro partido que generó revuelo en el mundo de las apuestas fue el empate 0-0 del Deportivo Riestra contra Quilmes, un equipo de la segunda división, en la Copa Argentina 2011-12. En ese entonces, Riestra militaba en la Primera D, la categoría más baja del fútbol argentino afiliado a la AFA, lo que hacía que las cuotas para un resultado positivo del club Deportivo Riestra fueran extremadamente altas, superando los 7.00 para un empate. Este encuentro, disputado en San Fernando del Valle de Catamarca, fue histórico porque Riestra logró mantener su arco en cero frente a un rival de dos categorías superiores.

El partido fue un despliegue de esfuerzo defensivo, con una actuación destacada del arquero y una disciplina táctica que frustró los intentos ofensivos de Quilmes. Aunque Riestra fue eliminado en la tanda de penales, el empate en los 90 minutos resultó una sorpresa monumental. Los apostadores que confiaron en la capacidad del Deportivo Riestra para resistir se vieron recompensados con ganancias considerables, dado que las casas de apuestas no esperaban que un equipo de Primera D pudiera competir de igual a igual con un club de mayor jerarquía.

Primera División 2024: Empate frente a Rosario Central

En la temporada 2024 de la Liga Profesional, el Deportivo Riestra protagonizó otro resultado inesperado al empatar 1-1 contra Rosario Central, un equipo con una rica historia en el fútbol argentino. Este partido, jugado en agosto de 2024, tuvo lugar en el marco de la lucha de Riestra por mantenerse en la máxima categoría tras su ascenso. Las cuotas para un empate o una victoria del club Deportivo Riestra eran altas, rondando los 4.00 para el empate, debido a la diferencia de experiencia entre ambos equipos.

El encuentro fue intenso, con Rosario Central dominando la posesión, pero Riestra mostró una vez más su fortaleza defensiva y aprovechó una oportunidad en el segundo tiempo para igualar el marcador. El gol de Riestra llegó tras un contragolpe bien ejecutado, que sorprendió a la defensa rival. Este empate no solo fue un punto valioso en la tabla, sino que también generó ganancias significativas para los apostadores que creyeron en la capacidad del Deportivo Riestra para resistir ante un rival de peso. La solidez en el Estadio Guillermo Laza, donde Riestra ha construido una racha histórica de partidos sin perder como local, fue clave para este resultado.

La fortaleza del Estadio Guillermo Laza en 2025

En la temporada 2025, el Deportivo Riestra continuó sorprendiendo con su desempeño en casa, especialmente en el Estadio Guillermo Laza, donde ha mantenido una racha invicta de 22 partidos según registros recientes. Uno de los encuentros más destacados fue la victoria contra Atlético Lanús el 14 de julio de 2025, con un resultado que, aunque no se detalla en marcadores exactos, tuvo a Riestra como ganador frente a un equipo favorito. Las cuotas para una victoria del club Deportivo Riestra superaban los 3.80, ya que Lanús era considerado un contendiente más fuerte en la Primera División.

El partido mostró la característica garra de Riestra, con un planteo táctico que priorizó la presión alta y la recuperación rápida del balón. La victoria no solo reforzó la confianza del equipo, sino que también generó retornos importantes para los apostadores que confiaron en el potencial del Deportivo Riestra como local.