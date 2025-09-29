El Dr. Phil Bellocchio nombrado el cirujano plástico #1 en Seattle por London Daily News

SEATTLE, WA — El Dr. Phil Bellocchio, director del Centro de Cirugía Estética Bellocchio, ha sido nombrado el Cirujano Plástico #1 en Seattle por London Daily News, que lo colocó en primer lugar en su lista recientemente publicada de los “10 Mejores Cirujanos Plásticos de Seattle”. El ranking del medio señala que los cirujanos líderes de la ciudad están certificados por la junta en cirugía plástica facial, cirugía de cabeza y cuello, y cirugía cosmética, realizan procedimientos que van desde estiramientos faciales y rinoplastia hasta abdominoplastias y tratamientos no quirúrgicos como Botox® y rellenos dérmicos, y operan instalaciones ambulatorias completamente acreditadas.

“Me siento honrado de ser reconocido en la cima de esta lista”, dijo el Dr. Bellocchio. “Cada premio refleja la confianza de nuestros pacientes y la dedicación de mi equipo para ayudar a las personas a verse mejor, nunca diferentes. Nuestra filosofía Natural Look™ guía toda la atención quirúrgica y no quirúrgica, y apreciamos la oportunidad de servir a nuestra comunidad”. El reconocimiento llega durante un momento personalmente desafiante para el Dr. Bellocchio, quien recientemente perdió a su esposa y ha canalizado su dolor en un compromiso aún más profundo con sus pacientes y su práctica.

Experiencia con triple certificación de la junta

Al igual que los cirujanos destacados por London Daily News, el Dr. Bellocchio posee triple certificación de la junta en Cirugía Plástica Facial, Cirugía Cosmética y Cirugía de Cabeza y Cuello. Durante más de tres décadas en la práctica, ha refinado técnicas para procedimientos faciales, de senos y corporales, incluidos estiramientos faciales de plano profundo, rinoplastia, abdominoplastias y transformaciones para mamás, y es conocido por producir resultados elegantes y de aspecto natural.

Los reconocimientos locales afirman la confianza de la comunidad

El honor de London Daily News sigue a una serie de premios regionales para su práctica. En la encuesta de lectores “Lo Mejor de Seattle” 2025 de Seattle Met, el Centro de Cirugía Estética Bellocchio obtuvo los rankings #1 para Mejor Cirugía Plástica, Mejor MediSpa y Mejor Servicio de Cuidado de la Piel por quinto año consecutivo.

La práctica también recibió la designación perenne de “Top Doc” de Seattle Magazine en Cirugía Plástica y los Premios Community Choice 2024 del Seattle Times para Mejor Cirujano Cosmético/Plástico y Mejor Spa. “Los premios locales son especialmente significativos porque vienen directamente de nuestra comunidad”, señaló el Dr. Bellocchio. “Ser reconocido tanto por servicios quirúrgicos como de medspa me dice que los pacientes valoran tener atención integral bajo un mismo techo, brindada con estándares de seguridad de nivel hospitalario. Durante este momento personal difícil, el apoyo de mis pacientes y la comunidad de Seattle ha sido particularmente significativo”.

Instalaciones acreditadas y atención integral

La seguridad es una piedra angular de la práctica Bellocchio: todas las operaciones se realizan en las instalaciones ambulatorias completamente acreditadas por AAAHC del centro, diseñadas para privacidad y conveniencia mientras cumplen con rigurosos puntos de referencia nacionales. Una segunda oficina extiende el mismo nivel de servicio a pacientes en toda la región de Puget Sound, incluidos Bellevue, Tacoma y áreas circundantes. Más allá de la cirugía, el medspa supervisado por médicos ofrece inyectables, terapias con láser y tratamientos profesionales de cuidado de la piel, guiando a cada paciente hacia la mejor versión de sí mismos con estándares meticulosos y atención individualizada.

Los pacientes a menudo citan la atención compasiva y el seguimiento exhaustivo como razones por las que regresan y refieren amigos. El Dr. Bellocchio atribuye esta lealtad a la comunicación clara. “La educación empodera a los pacientes. Cuando las personas entienden su anatomía y lo que es alcanzable, se sienten seguras para seguir adelante”, dijo. “Mi reciente pérdida personal ha reforzado lo preciosa que es la vida y la importancia de ayudar a las personas a sentirse lo mejor posible durante cada etapa de su viaje”.

Programe una consulta

Los pacientes potenciales pueden programar consultas en su oficina principal de Seattle. Para más información sobre procedimientos quirúrgicos, servicios de medspa, o para solicitar una cita, visite https://seattlefaceliftsurgeons.com/ o llame a la práctica.