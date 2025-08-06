La definición de una diputada sobre el Gobierno: “Es soberbio, corrupto e insensible”

La diputada Danya Tavela criticó al Gobierno durante el debate por las universidades. Dijo que la gestión de Milei es “soberbia, corrupta e insensible”.

La diputada nacional por Democracia para Siempre Danya Tavela calificó al gobierno del presidente Javier Milei como “soberbio, corrupto e insensible”, durante el debate de la ley de financiamiento universitario.

“Nosotros sí estamos comprometidos y vamos a estar en estas bancas hasta el último día comprometidos con nuestros jóvenes en la calle y en las aulas. Defendiendo a cada estudiante, a cada docente, a cada médico, a cada productor, a cada trabajador, a cada jubilado, a cada persona con discapacidad y a cada familia que este Gobierno soberbio, corrupto e insensible quiera dejar de lado”, lanzó Tavela en su intervención.

La legisladora dijo que el sistema universitario lleva “dos años de un atraso histórico” y agregó: “Nunca habíamos atravesado por esta situación, ni siquiera en aquellos oscuros años noventa, cuando el por entonces presidente Carlos Saúl Menem intentaba privatizar el sistema universitario y arancelarlo”.

“La mayoría de nosotros estamos formados en el sistema universitario argentino. Es una responsabilidad también moral que tenemos para quienes nos precedieron y nos dieron esa oportunidad”, cerró.