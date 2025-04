Marra: “Hay una crisis de partidos políticos y rótulos”

El legislador porteño se refirió a su abrupta salida de La Libertad Avanza y a las dificultades que enfrentaron las diversas fuerzas para poder conformar sus listas de candidatos, de cara a los comicios del 18 de mayo.

El libertario y candidato a legislador porteño por la lista “Libertad y Orden”, Ramiro Marra, analizó su expulsión de La Libertad Avanza (LLA) y la despersonalización que está sufriendo la política.

De esta manera, en medio de la campaña electoral de cara a los comicios del 18 de mayo, Marra explicó Marra explicó porque encabeza la lista de UCeDe. “Este espacio es un ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”, afirmó.

Al mismo tiempo que responsabilizó a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la crisis que enfrentan hoy los partidos políticos. “Distorsionó todo y cada espacio se ponía un nombre nuevo en cada elección (…) una de las cosas que hay que reconstruir en la Argentina es la institución de los partidos políticos”, señaló en diálogo con Luis Novaresio.

“Creo que hasta Javier Milei lo dijo en alguna entrevista. Lo importante no son los rótulos, sino las ideas y el camino, la batalla cultural que es lo que estamos haciendo”, recordó e insistió en que a la política “hay que despersonalizarla. La discusión tiene que ser sobre ideas y no sobre personas”.

De cara a los comicios, analizó: “Yo creo que hay una crisis de partidos políticos y rótulos, porque de Unión por la Patria también están todos afuera”.

Respecto a su salida abrupta del partido liberal, el dirigente reconoció: “Me sorprendió que me echaran, me enteré por un tweet”, y aclaró: “No tengo una explicación y si me la hubieran dado, me lo hubiera guardado para el ámbito privado”.

“Me quedo con la primera parte, que lo hice con convicción, lo sigo haciendo con convicción, y no estoy arrepentido”, sentenció.