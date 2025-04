Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Malvinas no es solo un recuerdo. Malvinas es una herida abierta, una historia de lucha y de resistencia que sigue viva en la memoria de nuestro pueblo. No estamos aquí solo para recordar a quienes combatieron en 1982, sino para reafirmar que su entrega y sacrificio siguen siendo parte de la lucha por la soberanía nacional.

Sin embargo, rendir homenaje no es solo recordar el pasado. La causa de Malvinas es una causa del presente. No es solo un reclamo histórico, sino una lucha constante por la soberanía y la dignidad nacional. Hoy, debemos hablar no solo del valor de nuestros soldados, sino también de la indiferencia, el abandono y el destrato que sufrieron al volver a una patria que muchas veces les dio la espalda.