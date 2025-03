Bullrich vinculó a los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora con los incidentes en el Congreso

La ministra de Seguridad aseguró que tienen fotos de grupos de violentos que se reunieron en ambas municipalidades para luego trasladarse al centro porteño. Y afirmó que el Gobierno “no acepta la decisión” de la jueza que liberó a los manifestantes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a barrabravas, patotas e intendentes del Partido Justicialista (PJ) de intentar desestabilizar al Gobierno con los violentos incidentes del miércoles en la marcha de jubilados al Congreso. La funcionaria dijo que parte de los involucrados en los enfrentamientos se reunieron en los municipios de La Matanza y Lomas de Zamora, liderados por los dirigentes peronistas Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, aunque en este último caso se refirió directamente al exjefecomunal Martín Insaurralde.

Bullrich dijo en conferencia de prensa desde el Ministerio de Seguridad: “Fue una marcha organizada por patotas, por barras bravas, por agrupaciones de izquierda violentas, por distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta de nuestro Gobierno”.

Acusó a un dirigente de Chacarita, Leandro Capriotti, de ser “el máximo organizador de la marcha”. “Es un amigo y protegido de Luis Barrionuevo, y lo vamos a poner en la denuncia que vamos a presentar el día de hoy conjuntamente con la Ciudad de Buenos Aires”.

“La situación fue de extremísima gravedad. Tenemos detenidos con armas de fuego, tenemos detenidos con armas blancas, encontramos en el terreno clavos ‘miguelitos’ para pinchar las gomas de las motos, de los patrulleros o de los elementos que se utilizaron. Todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se generó y por eso nosotros tomamos la decisión de comenzar a operar y a dispersar a estos violentos desde el primer momento que comenzó la marcha”, afirmó la ministra, y añadió que “tuvimos varios detenidos de hinchadas y barras bravas, aunque ahora dicen que no hay barras bravas”.

Comentó que “en el dispositivo participaron la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario que ayudó a llevarse rápidamente a las personas detenidas, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Que no vengan los intendentes a decir que no sabían”

Bullrich fue categórica: “Tuvimos detenidos armados en la estación de Constitución. Salieron de distintos lugares, pero queremos marcar dos lugares. Salieron de la Municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen de la Municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente (Fernando) Espinoza por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron, y no es casualidad, de la intendencia de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos, y no les conviene que siga este Gobierno, porque este Gobierno es el gobierno que deja a la luz del día a los corruptos como (Martín) Insaurralde y aquellos que están hoy en Lomas de Zamora”.

La ministra aseguró que “vamos a poner en la denuncia esas fotos y vamos a mostrar cómo se congregaron en la puerta de la intendencia de Lomas de Zamora. Y que no vengan los intendentes a decir que no sabían”.

“Era una mezcla de barras bravas y militantes de organizaciones políticas, habrán visto famosos piqueteros ahí. Hasta habló una de las personas que dirigió una organización terrorista en la Argentina (por Mario Firmenich). Esto fue todo organizado, organizado de distintos lugares, con el objetivo de desestabilizar este Gobierno. Y van a intentar hacerlo todos los miércoles”, deslizó Bullrich.

“No aceptamos lo que hizo la jueza”

Durante los incidentes, destacó la funcionaria, hubo varios detenidos, muchos de ellos con antecedentes penales, y entre ellos había extranjeros: un mexicano y una peruana, quienes serán expulsados del país de forma inmediata.

Y después disparó contra la jueza Karina Andrade, que les otorgó la libertad a los detenidos en la manifestación: “De ninguna manera aceptamos que una jueza contravencional de la Ciudad de Buenos Aires los haya liberado, y haya y planteado que los violentos que rompieron todo el día de ayer hayan ido a defender derechos. El que va a defender derechos canta y tiene otra actitud. El que va con una bomba molotov, el que va a romper absolutamente todo, esa persona tiene un solo objetivo que es la desestabilización”.

De esa forma, sentenció, van a presentar “una causa penal por sedición, por ir contra las fuerzas de seguridad, por ataque a las autoridades, por hechos agravados, atentado y resistencia a la autoridad. Y vamos a mostrar en estos días identificaciones de todas estas personas”.

Bullrich también denunció la participación de barrabravas de distintos clubes, incluyendo Gimnasia de La Plata, Deportivo Merlo, Tigre, Independiente y All Boys, entre otros. La ministra pidió a los clubes que expulsen a los asociados que participaron de la marcha y solicitó que emitan un comunicado de repudio.

Asimismo, la ministra confirmó que el Gobierno enviará próximamente una ley antibarras que creará la figura de asociación ilícita en el fútbol, con el objetivo de terminar con las organizaciones violentas que afectan a los deportes y la seguridad pública. “La dirigencia del club que es cómplice va a tener la misma pena y será parte de la asociación ilícita”, advirtió.