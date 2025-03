Carlos Bianco: “Bahía Blanca debe ser prácticamente reconstruida”

El ministro de Gobierno bonaerense destacó la coordinación entre los Gobiernos nacional y provincial para capear el desastre meteorológico, pero afirmó que “Milei no entiende eso, tiene problemitas”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó este sábado que “Bahía Blanca debe ser reconstruida” tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad y dejó 10 muertos y cientos de evacuados. Mientras tanto, resaltó la colaboración entre Nación y Provincia para resolver la coordinación de los recursos, pero deslizó que “Milei tiene problemitas, eso no lo entiende”.

“Se está colaborando entre los Gobiernos nacional y provincial por el temporal de Bahía Blanca, poniendo a disposición recursos. Básicamente hay que reconstruir una ciudad, hay personas que perdieron todo“, dijo Bianco en declaraciones a Futurock FM.

En esa línea, el funcionario del gobernador Axel Kicillof reveló que ayer se comunicó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y le solicitó 10 mil millones de pesos.

“Al rato me confirmó que había hablado con (Luis) Caputo y fue sí. Todo lo que aporte el Gobierno nacional es necesario”, resaltó Bianco.

“Un proceso doloroso”

En otra entrevista, esta vez a CNN Radio, Bianco comentó que “el gobernador se quedó a pasar la noche, llegó ayer tarde porque como no se podía llegar por vía aérea, salió a la tarde temprano por ruta y llegó a las 10 de la noche. Se puso junto al intendente (Federico Susbielles) a cargo del comité de emergencias y salieron a recorrer la ciudad, a prestar la asistencia que corresponde. Estamos desde La Plata también todos los ministros trabajando y a disposición con los distintos menesteres que se necesitan para la zona. Ahora está el proceso de la vuelta a casa de los evacuados, de las personas que habían tenido que abandonar sus casas, que es un proceso obviamente, por primer lugar, muy doloroso porque implica muchas pérdidas. ni que hablar a aquellos que perdieron un amigo o un familiar en la tragedia”.

“Estamos empezando ese proceso de reconstrucción, refacción, entrega de materiales, de alimentos, porque obviamente también tuvimos problemas para la distribución de alimentos porque los negocios en los comercios también perdieron todo. Es un proceso doloroso, triste, muy costoso, pero bueno, estamos con el Gobierno provincial, el gobernador en persona, recorriendo la zona y trabajando para que sea lo menos grave posible”, añadió el funcionario.

Coordinación “con una excepción”

El funcionario resaltó que “hubo una coordinación con el Gobierno nacional desde el día de ayer a la mañana, que yo lo llamé al jefe de gabinete de ministros para solicitarle la asistencia y el auxilio de Nación porque ya veíamos que iba a ser una catástrofe muy, muy tremenda. Se pusieron a disposición, me llamó la ministra (Patricia) Bullrich que quedó en contacto con nuestro ministro de seguridad, con Javier Alonso, me llamó la ministra (Sandra) Petovello, que quedó en contacto con nuestro ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque”.

Así, destacó la coordinación entre Nación y Provincia pese a los cortocircuitos permanentes, pero “con una excepción”. Bianco disparó: “Lo digo públicamente, hemos trabajado bien con el jefe de Gabinete, con la ministra de Seguridad, con el ministro de Defensa (Luis Petri), con la ministra de Capital Humano. Pero Milei siempre parece que está en otra página, en otro registro”.

Sin pelos en la lengua, Bianco señaló que Milei “anoche retuiteó a un tal Iñaki Gutiérrez, que yo no sé ni quién es, pero que me dicen que es un troll, un influencer libertario. El posteo dice que ‘el Gobierno nacional, a través de los ministros Bullrich y Petri, movilizó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Bahía Blanca. Javier Milei se mueve mientras el inútil de Axel Kicillof desaparece’. Eso retuiteó Javier Milei anoche, cuando el gobernador estaba en Bahía Blanca y él estaba en su casa. Por eso, me parece que la gente normal, por decirlo de alguna forma, como el jefe de Gabinete, la ministra de Seguridad, la ministra de Capital Humano, entendieron de qué se trata esto. La gente que tiene problemitas, como el Presidente, no lo entiende”.