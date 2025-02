Bullrich ve posible afiliarse a La Libertad Avanza: “Soy parte completa de este proyecto”

La ministra de Seguridad aseguró que con el Gobierno de Javier Milei -su exadversario en las urnas- se siente “en mi máxima expresión, puedo desarrollar mejor las ideas y generar mejores acciones”.

La ministra de Seguridad y extitular del PRO, Patricia Bullrich, confesó que ve como posible afiliarse a La Libertad Avanza y aseguró que es “parte completa del proyecto” de Gobierno.

“Es como en mi vida, tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé. Es como que esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto”, señaló la funcionaria en una entrevista con Radio Rivadavia.

La ministra afirmó que “como una gran mayoría de gente, militantes y ciudadanos que han acompañado al PRO hoy acompañan al Gobierno, yo no soy la excepción”.

Luego destacó que “todos los días hay dirigentes del PRO que están haciendo acuerdos territoriales con la Libertad Avanza y que ya directamente pasan a ser parte. Está pasando en todo el país. Yo lo veo en todos lados, todos los días: intendentes, concejales, dirigentes, militantes, ciudadanos. Entonces, me parece que el éxodo del PRO es muy grande”.

“Y eso es porque, simplemente, el ciudadano que vota al PRO quiere ver a sus dirigentes siendo parte del Gobierno, apoyando al Gobierno, no diciendo ‘esto lo apoyo, esto no lo apoyo’, mirándole el pelo al huevo. Porque lo que quiere la gente es que pongamos todas las fuerzas. El país estaba hundido en el barro Y ahí hay que empujar. Cuando lo empujás, las ruedas empiezan a girar y giran en falso y no es fácil sacarlo”, continuó la ministra.

“Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo nuestra gente? Nuestra gente está pidiendo ‘empujen, empujen’. ‘No estén mirando a ver si hay algo sucio dentro del auto. No, empújenlo, empújenlo, que es lo que necesitamos’”, resaltó.

Y completó: “Esa es mi actitud como parte del PRO: empujar junto al Presidente, a todo el gabinete, para que el país salga adelante. Son 46 millones de argentinos que están en esa expectativa”.

“Nunca me casé, no sé si importan los papeles”

Cuando Bullrich fue consultada sobre si se afiliaría a Libertad Avanza, afirmó: “Es un tema que todavía no lo hemos hablado. Yo creo que la pertenencia del Gobierno me da una pertenencia completa al proyecto. Es como en mi vida. Tengo hijo, tengo marido, pero nunca me casé. Es como que esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad y estoy empujando el carro, además”.

Con respecto a cómo se sentía durante este Gobierno en comparación con el rol que tuvo en la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich respondió que ahora está “más zafada, con más posibilidades de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que pienso que me toca hacer. Más desatada”.

Agregó que “el país necesitaba de gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Con menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje. Yo siento que eso es parte de mi personalidad y lo ha sido siempre. Desde el día de esa famosa pelea con [Hugo] Moyano hasta ahora, siempre ha sido mi personalidad, entonces ahora la puedo desarrollar. Es como que uno llega a su máxima expresión. Y entonces puede desarrollar mejor las ideas, puede generar mejores acciones, todo lo potenciás”.