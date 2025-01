Servicio doméstico: suben los aportes mensuales hasta un 64,5%

Los montos a pagar por la jubilación, la obra social y el seguro de riesgos se incrementan en febrero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó, mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oifical, los valores mensuales que, por el personal de servicio doméstico, se pagan en concepto de aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. La suba del importe total, en el caso de personas que trabajan 16 horas o más por semana en un hogar, es de 64,5%.

El reajuste se da en momentos en que se definen subas de los salarios de quienes trabajan en esta actividad, que serían retroactivas a diciembre. Mañana habrá un nuevo intento por determinar un porcentaje del incremento, luego de dos reuniones que hubo en los últimos días y en las que no se logró ningún acuerdo.

Los nuevos importes a pagar

Con respecto a los pagos al sistema de seguridad social, los nuevos montos deberán abonarse a partir de las obligaciones con vencimiento en febrero. Los reajustes están vinculados con la actualización que tuvo la tabla del monotributo (en función de lo establecido por la normativa) y definen los valores que se detallan a continuación, en el caso de personas que trabajan en jornadas semanales de 16 horas o más.

* Aporte a la obra social: sube de $6457,26 a $16.716,32, es decir, un 158,9%; el primer monto estuvo vigente durante 2024 y hasta el pago con vencimiento en este mes de enero. El nuevo importe es el mismo que pagarán desde febrero los monotributistas de las categorías A, B y C.

* Contribución al régimen previsional: se incrementa de $539,38 a $1384,95, un 156,7%; al igual que en el caso del aporte a la salud, la primera cifra rigió, sin cambios, durante 12 meses.

Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): sube de $10.441,28 a $10.587,28; en este caso el reajuste es marginal, de 1,4%, porque hubo actualizaciones durante el año pasado, ya que este ítem se rige por reglas diferentes a las vigentes para los otros dos. El monto tiene un componente definido en función de los salarios vigentes cada mes y otro que se determina según un importe fijo que se va actualizando (la suba de este mes resulta de esto último).

* Importe total: pasa de $17.437,92 a $28.688,55, lo que implica un aumento de 64,5%.

En caso de que el trabajo que se realiza es por menos cantidad de horas a la semana, los importes obligatorios son más bajos y, si no se complementan con pagos voluntarios (o si la persona que trabaja no reúne los montos básicos con aportes de diferentes hogares), no son válidos para acceder a las prestaciones de una obra social y de una jubilación futura. Para esas situaciones, los importes quedan de la siguiente manera:

* Aporte a la obra social: por menos de 12 horas semanales, sube de $523,94 a $1356,36; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $970,88 a $2513,38.

* Contribución al régimen previsional: por menos de 12 horas semanales, sube de $184,94 a $474,86; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $369,79 a $949,50.

* Pago a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART): por menos de 12 horas semanales, sube de $4838,83 a $4984,83; por jornada de entre 12 y 16 horas por semana, pasa de $7126,89 a $7272,89.