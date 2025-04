La Anmat prohibió la venta de gomitas con cannabidiol en todo el país

Son golosinas importadas de Estados Unidos. Se dispuso su retiro del mercado y de todas las plataformas de venta online.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total de comercialización, fraccionamiento y elaboración en todo el territorio argentino de una marca de gomitas masticables que contienen cannabidiol (CBD), un compuesto químico derivado del cannabis.

La decisión también alcanza a su oferta en plataformas de venta online, lo que busca “resguardar la salud pública ante el ingreso de productos que no cumplen con los requisitos legales establecidos”.

La medida afecta a dos tipos de gomitas de la marca Royal CBD Premium Line, fabricadas en San Francisco, California, EE.UU.: “Candy full spectrum CBD Gummies” y “Food Supplement, CBD Acid Gummies, marca Royal CBD Premium Line, Nombre de Fantasía: Strawberry and Watermelon, 30 units/450 mg”.

Según lo detallado en la Resolución 2164/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Anmat determinó la ilegalidad de estos productos debido a que no cumplen con los procedimientos establecidos para la importación de alimentos. Además, el organismo señaló que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República Argentina”.

La Anmat fundamentó la prohibición en la necesidad de “proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.