COMUNICADO DE LA SOCIEDAD RURAL DE DOLORES A LOS PRODUCTORES

Debido a la información q circula en el medio digital “La Región” sobre “Delitos Rurales: Dolores encabeza el ranking” ” como epicentro de la crisis”. Y a la preocupación de los productores ante dicha nota. Como miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural nos vemos en la obligación de informar y llevar tranquilidad a los productores que los datos que aporta dicha nota no coinciden con la realidad de nuestra ciudad. Debido al diálogo fluido con autoridades de seguridad, policiales, judiciales y municipales; estamos en condiciones de aportar datos oficiales que indican que Dolores no se encuentra entre los Partidos con mayor cantidad de denuncias rurales en la pcia de Bs As. En 2023 la posición de Dolores fue en el lugar 36 con 60 denuncias. En 2024 en lugar 42 con 63 denuncias. Estos datos reflejan que Dolores no ocupa un lugar destacado en términos de delitos en la pcia, ni se encuentra en una situación crítica. Dolores, si, a tenido hechos delictivos y también un alto porcentaje de esclarecimiento de los mismos, a pesar de la complejidad que significa investigar en zonas rurales, donde influye lo geográfico, la falta de testigos presenciales, la amplitud territorial, entre otros. Dolores en 2024 tuvo un 36,5 % de esclarecimiento de delitos. También como dato oficial nuestra zona rural es la q mayor recorrido en patrullaje posee dentro de la pcia. de Bs As. Como integrantes de la Sociedad Rural continuaremos trabajando conjuntamente con autoridades de CPR; autoridades municipales en la prevención del delitos. Aportando combustible para el patrullaje Rural, 4 cámaras de seguridad las cuales son monitoreadas por el COM, el programa S.O.S. donde aportamos las chapas identificatorias para cada establecimiento Rural y los GPS para móviles de instituciones oficiales(programa en ejecución). Esta aclaración sobre la nota errónea publicada, mal intencionda, solo desgasta a instituciones que trabajamos por el bien común y colaboramos con la prevención/abordaje del delito.