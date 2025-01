Estaba en un recital y se cruzó con uno de los asesinos de su tío: “Fui uno de los que mató a Cabezas”

Horacio Braga, integrante de la banda de Los Horneros y condenado por el crimen, atendía un puesto de choripanes en un recital en Baradero.

El sobrino de José Luis Cabezas, el fotógrafo asesinado en enero de 1997 en Pinamar, vivió una escena indignante al cruzarse, de manera casual, en un recital con uno de los homicidas de su tío.

Según relató Gladys, hermana de José Luis, el hecho ocurrió hace unas tres semanas cuando su hijo estaba en un recital en Baradero y fue a comprar un choripán en un puesto del lugar. Sin saberlo, el que lo atendió era Horacio Braga, uno de los integrantes de Los Horneros, la banda que ejecutó al fotógrafo.

“Mi hijo del medio fue a un recital en Baradero, fue a comprar un choripán, lo atiende un señor, entre comillas. Mi hijo se pone a hablar, que el recital, que ‘qué bien’…”, contó Gladys a Radio la Red sobre ese inicio de charla.

Pero todo cambió cuando el parrillero le contó que atendía ese puesto y tenía otros en toda la provincia y agregó que hasta hace algunos años había estado detenido.

“Yo tengo acá la parrilla, de choripanes, en toda la provincia. Porque yo estuve detenido, yo fui uno de los que maté a Cabezas”, contó la mujer a partir del relato de su hijo. Y aseguró que el joven solo atinó a decirle “jodeme, era mi tío”, y Braga respondió: “Uh, loco, qué sé yo”.

Asimismo, Gladys dijo que su hijo “quedó perplejo y se fue al recital, pero no lo pudo disfrutar y se quedó pensando” hasta que finalmente volvió al puesto de choripanes y comenzó a filmarlo.

“El tipo le dijo ‘te lo dije y no me dijiste nada y ahora me venís a filmar’. Una impunidad”, lanzó la hermana de José Luis sobre ese incidente con Braga, quien fue el último de Los Horneros en recuperar la libertad, en abril de 2005. Y fue todavía más allá con las críticas: “Es increíble. Ese Braga es el que, cuando estuvo borracho, contó que habían matado a Cabezas y por eso lo agarraron. Uno de los horneros”.

Gladys se quejó, además, de la Justicia, a considerar que la condena no fue ejemplar. “Cuando una persona mata a otro tiene que tener una condena ejemplar y ninguno la tuvo. De hecho se jactan de haberlo matado”, cuestionó.

DIB