TANDIL – Fabián García: “El incendio está contenido”

En diálogo con Napalm por Radio Provincia AM1270 expresó que “la situación es de tranquilidad, el incendio está contenido. Estamos haciendo tareas de enfriamiento con tres helicópteros de la Provincia que llegaron a primera hora de la madrugada”. Detalló que durante la noche trabajaron brigadas forestales junto a bomberos de la policía bonaerense y la colaboración con cuarteles de la zona. “También se convocó a bomberos voluntarios para hacer trabajos manuales en el perímetro del incendio”, indicó.

El funcionario comentó que tras sobrevolar el área, se concluye que “se ve muy poca actividad” y “ahora hay que esperar el desarrollo durante el día, porque cuando se levante la temperatura más cerca del mediodía se verá cuál es la situación. Pero para declararlo técnicamente extinguido hay que esperar”.

Respecto a la causa que originó el siniestro estimó que podría ser como consecuencia de la acción humana. “Es una zona a la que el turismo no tiene acceso, no hay tendido eléctrico ni tampoco tormenta eléctrica”. En ese marco, señaló que “casi el 100% de los incendios se producen por la acción del hombre” y recomendó a los ciudadanos “no arrojar colillas de cigarrillos por la ventanilla, no hacer fuego donde no corresponde, si van a quemar basura fijarse el horario, si hay viento, dar aviso cuando se hace limpieza de campo”.

Finalmente remarcó que “en la Provincia está prohibida la quema” y en caso de hacerlo, quién lo requiera deber pedir permiso al ministerio de Desarrollo Agrario. “El gobierno de Axel Kicillof reglamentó la Ley del Manejo del Fuego, creó la Comisión Interministerial entre los ministerios de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Agrario, y se instrumentaron los mecanismos para que los municipios puedan supervisar las quemas”.

“La Provincia tiene una capacidad de respuesta a los incendios muy grande, pero lo mejor es prevenirlos”, cerró.