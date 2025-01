Provincia avanzó con detalles del FORTE, para alumnos secundarios que adeudan materias

A través de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno le puso fecha al programa de fortalecimiento para este 2025.

El Gobierno bonaerense dio este miércoles un nuevo paso para implementar los cambios que entrarán en vigencia a partir de 2025 en los colegios secundarios de la provincia de Buenos Aires, y que incluyen modificaciones en los contenidos.

A través de su publicación en el Boletín Oficial mediante la resolución N° 5507, la Dirección General de Cultura y Educación determinó la asignación de módulos presenciales del Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los estudiantes bonaerenses (FORTE), a partir del 14 y hasta el 27 de febrero, y del 10 al 21 de marzo.

Según la resolución, las acciones de acompañamiento, fortalecimiento de las trayectorias educativas y de intensificación de la enseñanza y el estudio se podrán desarrollar de lunes a viernes (en el turno habitual del estudiante, al finalizar el turno o a contraturno) y el sábado en forma complementaria y sin interferir con el desarrollo presencial del ciclo lectivo 2025.

En el artículo 6, en tanto, se determinó que en aquellos establecimientos educativos donde se desarrollen tareas con docentes con módulos FORTE, se creará un suplemento no remunerativo y no bonificable mensual para el docente que desempeñe la tarea de responsable institucional de $216.000. Mientras que habrá un plus de $66.000 para el personal auxiliar de la educación.

Los 10 puntos a destacar del cambio en el nivel secundario son: