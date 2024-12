Mensaje de Milei a Macri y al PRO: “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”

El presidente de la Nación, Javier Milei, le envió un mensaje a Mauricio Macri en una de sus declaraciones en medio de una entrevista brindada al medio Frobes, quien lanzó apenas un adelanto.

En la misma, el líder de “La Libertad Avanza”, habló en medio de los “tironeos” con el PRO, por la consolidación de una alianza electoral de cara a las Legislativas 2025.

Al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, el Presidente respondió que será a todo o nada: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”.

A su vez, en el reportaje remarcó: “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”.

Por último, entre otras tantas cuestiones, repasó: “El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”.