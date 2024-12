Diputado libertario sobre las restricciones de medicamentos a jubilados: “No me parece que sea para tanto”

El salteño Julio Moreno Ovalle fue consultado por la decisión de PAMI y expresó que “lo fundamental es preservar el déficit cero”. Sugirió que los jubilados lo ayuden familiares.

Consultado por la decisión del PAMI de restringir la cantidad de afiliados con cobertura total de medicamentos, a través de un “subsidio social” al que no podrán anotarse quienes cobren más de 390 mil pesos de jubilación, el diputado libertario Julio Moreno Ovalle consideró que “no es para tanto” y “esa persona puede tener parientes” que lo ayuden a comprar los remedios.

“Es un tema sensible, pero no creo que tenga que tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizando alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad”, le respondió el legislador a Ali Lijalad en radio El Destape.

Ante la pregunta del periodista sobre si los jubilados podrían “morirse” por no acceder a esos medicamentos, el salteño contestó: “No creo que se pueda llegar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que lo pueda ayudar. No me parece que sea para tanto”.

“Está buscando la forma de victimizar a este sector; pero sí, somos conscientes de lo que está pasando y que hay que mejorarlo”, expresó y agregó que “el objetivo es eliminar el déficit fiscal que fue el origen de todas las crisis que lamentablemente venimos padeciendo hace muchos años”.

El oficialista dijo que la decisión del PAMI “habrá sido una consecuencia de auditorías y de defender el déficit cero”. “Lo primero y lo fundamental es preservar el déficit fiscal, todos los sectores están de alguna manera expuestos a preservar el déficit fiscal, entre ellos el sector de los jubilados, pero no exclusivamente los jubilados”, insistió.

“Los subsidios le hicieron realmente mal a la economía; todos estamos de alguna manera padeciendo desmanejos que hicieron gobiernos anteriores”, argumentó y prometió que “cuando esta situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados”.